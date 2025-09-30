اسب ۱۲ نفر برای انتخابات زین شد؛ پرش رئیس یک فدراسیون دیگر به سوارکاری

به گزارش خبرنگار مهر، در اتفاقی نادر در ورزش ایران، طی سه سال و سه ماه گذشته دو مجمع انتخاباتی برای سوارکاری برگزار شده و نتیجه هر دو مجمع هم ابطال شد. طوری که این فدراسیون که زمانی مدیریت با ثبات به خود می دید، بیشتر ماه ها در سال های اخیر را با سرپرست گذرانده است. با این حال ریاست این فدراسیون همچنان متقاضیان پرو پاقرص خود را دارد.

فهرست افراد ثبت نام شده در مدت زمانی که برای نام نویسی از کاندیداهای ریاست این فدراسیون تعیین شده بود، حکایت از این موضوع دارد. ۲۲ شهریور تا ۲ مهر زمان مقرر برای نام نویسی از متقاضیان ریاست در فدراسیون سوارکاری بود.

بنابراین چهارشنبه هفته گذشته (۲ مهر) روز پایانی نام نویسی از کاندیداهای ریاست در فدراسیون سوارکاری بود. پرونده کاندیداهای نام نویسی شده برای پشت سر گذاشتن روال عادی و قانونی در انتخابات فدراسیون ها، در اختیار وزارت ورزش قرار داده شده تا بررسی در کمیسیون تطبیق، تعیین کننده ادامه راه کاندیداها باشد.

بعد از اتمام ۲ دور دوره متوالی ریاست مسعود خلیلی در فدراسیون سوارکاری، این فدراسیون هنوز به ثبات مدیریتی نرسیده است

تا به امروز اما فدراسیون سوارکاری یا وزارت ورزش در مورد افراد ثبت نام شده و نام آنها هیچ اطلاع رسانی نداشته اند اما خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که در مجموع ۱۲ نفر برای ورود به انتخابات فدراسیون سوارکاری اعلام آمادگی رسمی داشته اند.

در میان آنها نام افراد مختلفی به چشم می خورد و از جمله برخی افراد که پای ثابت انتخابات فدراسیون ها هستند و با نام نویسی در انتخابات هر فدراسیون، شانس خود را برای تصدی ریاست امتحان می کنند. علاوه بر آن، در میان کاندیداها افراد نام آشنای دیگری هم هستند مانند روسای قبلی همین فدراسیون و رئیس فعلی یک فدراسیون دیگر!

مسعود خلیلی و محمد کاظمیان روسای قبلی فدراسیون سوارکاری هستند که دوباره متقاضی تصدی ریاست این فدراسیون شده اند. خلیلی ۲۰ خرداد سال ۱۳۹۳ برای اولین بار رئیس فدراسیون سوارکاری شد و طی ۲ دوره متوالی این مسئولیت را در اختیار داشت. او در انتخابات سال ۱۴۰۱ هم برای سومین بار رای مثبت اعضای مجمع را گرفت اما این بار ریاستش به سرانجام قانونی نرسید.

محمد کاظمیان هم در آخرین انتخابات برگزار شده برای فدراسیون سوارکاری صاحب رای لازم برای تصدی این فدراسیون شد اما او هم یک سال بعد از ریاست به دلیل تعلیق انتخابات قبلی فدراسیون از مسئولیتش کنار رفت.

علاوه بر این دو رئیس قبلی فدراسیون سوارکاری، اصغر ناظری هم متقاضی ریاست در این فدراسیون شده است. این در حالی است که او در حال حاضر ریاست فدراسیون چوگان را بر عهده دارد. ناظری ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ در مجمع انتخاباتی فدراسیون چوگان صاحب رای شد اما در حالی که هنوز ۲ سال به پایان دوره او باقی مانده، قصد ریاست در فدراسیونی دیگر را دارد.

ناظری در این مورد به خبرنگار مهر گفت: از آنجایی که اعتقاد دارم چوگان و سوارکاری رشته های مرتبط و نزدیک بهم هستند برای حضور در انتخابات ثبت نام کردم اما هنوز تصمیم نهایی ام را برای ادامه پروسه انتخابات نگرفته ام و باید نظر وزیر ورزش را هم بدانم.

اصغر ناظری در حالیکه هنوز بیش از ۲ سال از دوره ریاستش در فدراسیون چوگان باقی مانده، کاندیدای ریاست سوارکاری شده است

اقدام رئیس فدراسیون چوگان برای حضور در انتخابات فدراسیون سوارکاری در حالی انجام شده که ورود سرپرستان فدراسیون ها به انتخابات همیشه چالش ها و حواشی زیادی ایجاد کرده است به خصوص در مورد لزوم استعفای آنها؛ این در حالی است که اصغر ناظری تا به امروز استعفایی هم از فدراسیون چوگان نداشته است.

با این اوصاف قطعاً وزارت ورزش تعیین کننده ادامه مسیر او برای انتخابات فدراسیون سوارکاری خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات دو دوره قبلی فدراسیون سوارکاری به دلیل ورود وزارت ورزش و نهادهای نظارتی ابطال شد. انتخابات ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ که طی آن مسعود خلیلی به عنوان رئیس انتخاب شد به دلیل عدم تائید وزارت ورزش ابطال شد. انتخابات ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ که طی آن محمد کاظمیان صاحب رای شد هم به خاطر رای دیوان عدالت اداری ابطال شد.