محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری امروز (چهارشنبه ۵ آذر) به ریاست سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و با حضور مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، محمد پولادگر نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک و سلطانی مدیر دفتر امور مشترک فدراسیون ها در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

در این مجمع انتخاباتی، محمود حیدری در پایان دو دور رای گیری با ۲۶ رای مثبت اعضای مجمع برای مدت چهار سال ریاست فدراسیون سوارکاری را بر عهده گرفت.

فیض الله پیری، سیدرضا میرابوطالبی، محمد اسد مسجدی، محمد کاظمیان، محمود حیدری و آرزو ملک دیگر کاندیداهای تائید صلاحیت شده برای انتخابات فدراسیون سوارکاری بودند. اسدمسجدی آرزو ملک پیش از انتخابات انصراف خود را اعلام کرد.

بنابراین رای گیری میان ۴ کاندیدا آغاز شد که طی آن محمد کاظمیان و محمود حیدری به ترتیب صاحب ۲۱ و ۱۸ رای شدند و فیض الله پیری و سیدرضا میرابوطالبی هم به ترتیب ۷ و ۳ رای گرفتند. بدین ترتیب رقابت محمد کاظمیان و محمود حیدری به دور دوم کشیده شد.

در دور دوم رای حیدری و کاظمیان به ترتیب ۲۶ و ۲۳ رای از مجموع آرای ماخوذه را به خود اختصاص داد. بدین ترتیب محمود حیدری به عنوان رئیس جدید فدراسیون سوارکاری انتخاب شد.