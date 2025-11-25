معرفی ۶ کاندیدای تائید صلاحیت شده سوارکاری/ رئیس ۸ ساله تائید نشد!

به گزارش خبرنگار مهر، از میان کاندیداهایی که کمیسیون تطبیق وزارت ورزش، صلاحیت مدیریتی آنها را برای حضور در انتخابات فدراسیون سوارکاری تائید کرده بود، ۶ نفر از سوی مراجع ذیصلاح و با تائید صلاحیت نهایی، مجوز حضور در انتخابات را دریافت کرده اند.

بر این اساس، فیض الله پیری، سیدرضا میرابوطالبی، محمد اسد مسجدی، محمد کاظمیان، محمود حیدری و آرزو ملک ۶ کاندیدایی هستند که وزارت ورزش اسامی آنها را به عنوان کاندیداهای تائید صلاحیت شده به فدراسیون سوارکاری اعلام کرده است.

این در حالی است که علاوه بر این ۶ نفر، کمیسیون تطبیق وزارت ورزش صلاحیت مدیریتی مسعود خلیلی را هم تائید و پرونده وی را هم برای تائید صلاحیت نهایی در اختیار مراجع ذی صلاح قرار داده بود اما به گفته شریسا غفاری دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری، وزارت ورزش در فهرست کاندیداهای نهایی، نامی از وی نبرده است.

مسعود خلیلی ۸ سال متوالی ریاست فدراسیون سوارکاری را بر عهده داشت. او ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ برای سومین بار به عنوان متصدی این فدراسیون ابقا شد اما به خاطر ابطال انتخابات از سوی وزارت ورزش، سومین دوره ریاستش بعد از چندماه تمام شد.

همچنین سیدرضا میرابوطالبی و محمد اسد مسجدی در حالی مجوز حضور در انتخابات فدراسیون سوارکاری را دریافت کرده اند که کمیسیون تطبیق ابتدا پرونده آنها را رد کرده بود اما بعد از اعتراض صورت گرفته، صلاحیت مدیریتی این دو مورد تائید قرار گرفت.

طبق اعلام قبلی قرار است انتخابات فدراسیون سوارکاری روز چهارشنبه (۵ آذر) برگزار شود.