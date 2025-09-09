به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون سوارکاری که طی ۳۹ ماه گذشته در بلاتکلیفی انتخاباتی به سر می برد، بالاخره از هفته آینده وارد پروسه این مهم می شود.

قرار است نام نویسی از کاندیداهای ریاست فدراسیون سوارکاری از شنبه آینده (۲۲ شهریور) آغاز شود. نام نویسی ها به مدت ۱۰ روز کاری و تا ۲ مهر ادامه خواهد داشت.

طبق اعلام فدراسیون سواکاری، متقاضیان در این بازه زمانی می توانند از ساعت ۹ الی ۱۵ به پورتال وزارت ورزش و جوانان به آدرس الکترونیکی https://msy.gov.ir مراجعه نمایند. ضمنا داوطلبان بایدپس از ثبت نام الکترونیک اصل کلیه مدارک مربوطه را در بازه زمانی تعیین شده با مراجعه به فدراسیون، به دبیر مجمع تحویل نمایند.

طی سه سال و سه ماه گذشته دو مجمع انتخاباتی برای سوارکاری برگزار شده و نتیجه هر دو مجمع هم ابطال شده است. ۲۱ خرداد سال ۱۴۰۱ مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری برگزار شد و مسعود خلیلی به عنوان متصدی این فدراسیون ابقا شد اما آن انتخابات مورد تائید وزارت ورزش قرار نگرفت و به همین دلیل حمید سجادی، وزیر وقت ورزش اقدام به انتخاب سرپرست برای فدراسیون کرد.

دیگر مجمع انتخاباتی سوارکاری هم ۲۴ اسفند سال ۱۴۰۲ انجام شد و طی آن محمد کاظمیان به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. یک سال بعد اما دیوان عدالت اداری فرایند انتخابات برگزار شده برای این فدراسیون را فاقد اعتبار عنوان کرد و بر همین اساس آن را ابطال کرد.