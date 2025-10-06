رد صلاحیت مدیریتی نیمی از متقاضیان ریاست سوارکاری؛ رئیس هم رد شد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی در کمیسیون تطبیق وزارت ورزش دومین مرحله از پروسه انتخابات فدراسیون های ورزشی به حساب می آید. بر این اساس، پرونده متقاضیان ریاست در فدراسیون سوارکاری که در بازه زمانی مقرر، نسبت به نام نویسی و اعلام آمادگی رسمی خود برای ورود به انتخابات این فدراسیون اقدام کرده بودند، طی روزهای اخیر در کمیسیون تطبیق مورد بررسی قرار گرفت.

۱۲ نفر برای حضور در انتخابات فدراسیون سوارکاری ثبت نام کرده بودند اما کمیسیون تطبیق در پایان بررسی های خود تنها به صلاحیت مدیریتی نیمی از این کاندیداها رای مثبت داد. مسعود خلیلی، محمد کاظمیان، محمو حیدری، فیض الله پیری، آرزو ملک و سیدرضا میرابوطالب ۶ کاندیدای تائید صلاحیت شده هستند.

اصغر ناظری یکی از کاندیداهایی است که وزارت ورزش از ادامه حضور او در انتخابات فدراسیون سوارکاری امتناع کرده است. ناظری در شرایطی برای این انتخابات نام نویسی کرد که دو سال پیش با رای اعضای مجمع انتخاباتی فدراسیون چوگان به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد و هنوز نیمی از دوره قانونی ریاستش در این فدراسیون باقی مانده است.

خبرگزاری مهر پیش از این در گزارشی با عنوان «اسب ۱۲ نفر برای انتخابات زین شد؛ پرش رئیس یک فدراسیون دیگر به سوارکاری» ضمن اطلاع رسانی در مورد کاندیداهای ثبت نام شده و حضور اصغر ناظری در میان آنها، به این موضوع اشاره داشت که وزارت ورزش تعیین کننده ادامه مسیر او برای انتخابات فدراسیون سوارکاری خواهد بود؛ مسیری که حالا با رای کمیسیون تطبیق خیلی زود به بن بست رسید.

البته کاندیداهای رد صلاحیت شده برای انتخابات فدراسیون سوارکاری تا ۱۹ مهر فرصت دارند با ارائه مدارک لازم، نسبت به رای صادر اعتراض کنند تا مورد بررسی قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خلیلی و محمد کاظمیان در حالی مجاز به ادامه راه انتخابات فدراسیون سوارکاری شده اند که پیش از این ریاست این فدراسیون را بر عهده داشتند. خلیلی بعد از اینکه ۸ سال متوالی رئیس فدراسیون سوارکاری بود، ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ برای سومین بار به عنوان متصدی این فدراسیون ابقا شد اما به خاطر ابطال انتخابات از سوی وزارت ورزش، سومین دوره ریاستش بعد از چندماه تمام شد.

در انتخابات ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ هم محمد کاظمیان صاحب رای شد اما یک سال بعد آن انتخابات هم با رای دیوان عدالت اداری ابطال شد.