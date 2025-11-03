بورس تهران در اوج تازه؛ شاخص کل از ۳.۲۶ میلیون واحد عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ساعت ۱۱:۲۲ امروز، در میانه معاملات امروز (۱۲ آبان ۱۴۰۴) شاخص کل بورس تهران با رشد ۴۸ هزار و ۵۰۰ واحدی تا سطح ۳ میلیون و ۲۶۶ هزار واحد صعود کرد و رکورد تازه‌ای در تاریخ بازار سرمایه ایران ثبت کرد.

شاخص هم‌وزن نیز همسو با شاخص کل ۷۵۷۷ واحد رشد داشت و به رقم ۹۳۶ هزار و ۴۱۲ واحد رسید، که نشان از رشد متوازن‌تر قیمت سهام در صنایع مختلف دارد.

ارزش روز بازار بورس تهران به حدود ۹۷۱۶۰ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده و همچنان در مسیر نزدیک شدن به سقف تاریخی خود در ۱۰.۳ هزار همت حرکت می‌کند. بر اساس آخرین داده‌های معاملاتی، ۳۸۵ هزار و ۶۵ معامله به ارزش ۱۱۱ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان و با حجم ۲۷.۷ میلیارد برگه سهم تا لحظه انتشار این گزارش به ثبت رسیده است.

به گفته کارشناسان، افزایش هماهنگ شاخص‌های کل و هم‌وزن در کنار رشد قابل توجه ارزش و حجم معاملات، نشانه‌ای از ورود نقدینگی تازه به بازار سهام است. با این حال، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند در شرایط کنونی، افزایش عرضه‌های اولیه و پرهیز از انباشت تقاضای هیجانی برای حفظ پایداری بازار ضروری است.

به‌روزرسانی شاخص و جزئیات معاملات تا پایان بازار در گزارش بعدی اعلام خواهد شد.