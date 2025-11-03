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۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

بورس تهران در اوج تازه؛ شاخص کل از ۳.۲۶ میلیون واحد عبور کرد

بورس تهران در اوج تازه؛ شاخص کل از ۳.۲۶ میلیون واحد عبور کرد

در میانه معاملات امروز (۱۲ آبان ۱۴۰۴) شاخص کل بورس تهران با رشد ۴۸ هزار و ۵۰۰ واحدی تا سطح ۳ میلیون و ۲۶۶ هزار واحد صعود کرد و رکورد تازه‌ای در تاریخ بازار سرمایه ایران ثبت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ساعت ۱۱:۲۲ امروز، در میانه معاملات امروز (۱۲ آبان ۱۴۰۴) شاخص کل بورس تهران با رشد ۴۸ هزار و ۵۰۰ واحدی تا سطح ۳ میلیون و ۲۶۶ هزار واحد صعود کرد و رکورد تازه‌ای در تاریخ بازار سرمایه ایران ثبت کرد.

شاخص هم‌وزن نیز همسو با شاخص کل ۷۵۷۷ واحد رشد داشت و به رقم ۹۳۶ هزار و ۴۱۲ واحد رسید، که نشان از رشد متوازن‌تر قیمت سهام در صنایع مختلف دارد.

ارزش روز بازار بورس تهران به حدود ۹۷۱۶۰ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده و همچنان در مسیر نزدیک شدن به سقف تاریخی خود در ۱۰.۳ هزار همت حرکت می‌کند. بر اساس آخرین داده‌های معاملاتی، ۳۸۵ هزار و ۶۵ معامله به ارزش ۱۱۱ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان و با حجم ۲۷.۷ میلیارد برگه سهم تا لحظه انتشار این گزارش به ثبت رسیده است.

به گفته کارشناسان، افزایش هماهنگ شاخص‌های کل و هم‌وزن در کنار رشد قابل توجه ارزش و حجم معاملات، نشانه‌ای از ورود نقدینگی تازه به بازار سهام است. با این حال، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند در شرایط کنونی، افزایش عرضه‌های اولیه و پرهیز از انباشت تقاضای هیجانی برای حفظ پایداری بازار ضروری است.

به‌روزرسانی شاخص و جزئیات معاملات تا پایان بازار در گزارش بعدی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6643314
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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