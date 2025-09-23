به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه یکم مهر ۱۴۰۴، معاملات بورس اوراق بهادار تهران با رشد محدود شاخص کل و افت شاخص‌های هم‌وزن به پایان رسید تا تصویر کلی بازار ترکیبی از افزایش در نمادهای بزرگ و کاهش در طیف گسترده‌تری از سهام باشد.

شاخص کل بورس با افزایش ۴ هزار و ۸۷ واحدی معادل ۰.۱۶ درصد به عدد ۲ میلیون و ۵۴۴ هزار و ۲۶۰ واحد رسید و در محدوده‌ای نزدیک به سقف روزانه خود بسته شد.

رشد شاخص کل و افت شاخص هم‌وزن

شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) نیز همسو با شاخص کل، ۷۲۷ واحد بالا رفت و در سطح ۴۵۲ هزار و ۷۸۵ واحد قرار گرفت.

در مقابل، شاخص کل هم‌وزن با کاهش ۹۹۸ واحدی (۰.۱۳ درصد) به ۷۷۵ هزار و ۶۴۱ واحد رسید و شاخص قیمت هم‌وزن نیز با افت ۵۰۰ واحدی (۰.۱۳ درصد) عدد ۳۸۸ هزار و ۷۱۵ واحد را ثبت کرد.

تفاوت روند میان شاخص کل و هم‌وزن بار دیگر نشان داد که رشد امروز بورس بیش از همه مدیون عملکرد مثبت چند نماد بزرگ و شاخص‌ساز بوده است.

تحرک در بازارهای اول و دوم

شاخص آزاد شناور ۶ هزار و ۹۹۹ واحد (۰.۲۲ درصد) بالا رفت و به رقم ۳ میلیون و ۲۲۶ هزار واحد رسید.

بازار اول با رشد ۴ هزار و ۶۴۲ واحدی (۰.۲۴ درصد) فعال‌تر از بازار دوم ظاهر شد؛ شاخص بازار دوم نیز تنها ۳ هزار و ۲۶۴ واحد (۰.۰۷ درصد) افزایش یافت.

ارزش معاملات و حجم دادوستد

در جریان معاملات امروز، ۲۷۳ هزار و ۸۸۶ معامله در بازار نقدی به ثبت رسید که ارزش آن‌ها به بیش از ۱۰۸ هزار و ۸۵۲ میلیارد ریال (معادل ۱۰.۸ هزار میلیارد تومان) رسید.

حجم کل دادوستدها نیز ۱۵.۲۷۴ میلیارد سهم بود. ارزش بازار نیز در پایان روز به ۷۶ میلیون و ۳۴۶ هزار میلیارد ریال رسید.

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل

در فهرست نمادهای اثرگذار مثبت، «پارسان» با ۲,۲۲۵ واحد، «فارس» با ۱,۹۹۸ واحد، «شستا» با ۱,۷۴۳ واحد و «شپنا» با ۱,۵۰۸ واحد بیشترین نقش را در رشد شاخص داشتند.

از طرف دیگر، «نوری» با افت ۱,۳۳۸ واحد، «فولاد» با کاهش ۱,۱۹۸ واحد و «تاپیکو» با افت ۱,۱۴۹ واحد، بیشترین اثر منفی را بر شاخص گذاشتند و مانع از رشد بیشتر آن شدند.

پرتراکنش‌ترین نمادها بر اساس تعداد معاملات

در صدر نمادهای پرتراکنش امروز، «خودرو» با ۹,۷۴۸ معامله و ارزش ۵۷۸ میلیارد تومانی قرار گرفت. پس از آن، «وبملت» با ۸,۹۸۷ معامله، «شپنا» با ۵,۶۵۸ معامله، «فولاد» با ۵,۶۴۵ معامله، «ذوب» با ۵,۲۴۵ معامله، «شبندر» با ۵,۱۹۳ معامله و «خساپا» با ۴,۷۷۳ معامله قرار داشتند.

ترکیب این فهرست بازگشت تقاضا در نمادهای بانکی، پالایشی و خودرویی را نشان می‌دهد.

فرابورس ایران معاملاتی مشابه با بورس تهران

فرابورس ایران با افزایش ملایم شاخص کل اما کاهش شاخص هم‌وزن، تصویری مشابه با بورس تهران از معاملات به نمایش گذاشت.

شاخص کل فرابورس امروز با رشد ۳۴.۸۶ واحدی معادل ۰.۱۵ درصد در ارتفاع ۲۳ هزار و ۷۱۸ واحد ایستاد.

شاخص قیمت فرابورس نیز هم‌راستا با شاخص کل، با افزایش ۷.۳۴ واحدی (۰.۱۵ درصد) به سطح ۴ هزار و ۹۸۸ واحد رسید.

در مقابل، شاخص کل هم‌وزن فرابورس با کاهش ۱۵۲ واحدی (۰.۱۲ درصد) به عدد ۱۳۰ هزار و ۰۲۵ واحد و شاخص قیمت هم‌وزن نیز با افت ۴۲ واحدی (۰.۱۲ درصد) به رقم ۳۶ هزار و ۰۲۳ واحد رسید.

این اختلاف روند نشان می‌دهد که رشد امروز ناشی از تحرک در چند نماد شاخص‌ساز بوده و گستره بازار از این رشد بهره‌مند نشده است.

تحرک در بازار اول و دوم فرابورس

شاخص بازار اول فرابورس با افزایش ۱۰.۴۸ واحدی (۰.۱۲ درصد) در سطح ۸ هزار و ۸۴۳ واحد بسته شد.

بازار دوم نیز با رشد ۱۳.۵۷ واحدی (۰.۱۵ درصد) اندکی بهتر عمل کرد و به ۸ هزار و ۹۰۴ واحد رسید.

ارزش و حجم معاملات

در جریان معاملات امروز، ۱۴۹ هزار و ۸۰۷ معامله در فرابورس انجام شد که ارزش آن به ۵۲۸ هزار و ۴۵ میلیارد ریال (بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان) رسید.

حجم معاملات نیز ۹.۵۳۱ میلیارد سهم بود.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس در پایان روز ۱۲ میلیون و ۹۲۱ هزار میلیارد ریال، و ارزش بازار پایه ۳ میلیون و ۳۱۹ هزار میلیارد ریال محاسبه شد.

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل فرابورس

«آریا» با ۳۲.۸۱ واحد، «فزر» با ۱۷.۸۴ واحد، «سامان» با ۱۲.۵۲ واحد، «بپاس» با ۱۲.۳۹ واحد و «شرانل» با ۹.۳۶ واحد بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس داشتند.

در مقابل، «مارون» با کاهش ۴۴.۳۲ واحدی و «کگهر» با افت ۸.۲۶ واحدی، بیشترین اثر منفی را در جریان معاملات برجای گذاشتند.

پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورس بر اساس تعداد معاملات

در صدر پرتراکنش‌ترین نمادهای امروز فرابورس، «فزر» با ۹,۳۹۵ معامله قرار داشت که ارزشی بیش از ۱,۸۵۶ میلیارد ریال را به همراه داشت.

پس از آن، «وگردش» با ۹,۱۳۴ معامله، «مهر» با ۲,۰۷۹ معامله، «نان» با ۲,۰۴۹ معامله، «شبصیر» با ۱,۸۸۰ معامله، «رپویا» با ۱,۸۷۶ معامله، و «حسینا» با ۱,۴۴۱ معامله در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

ترکیب این نمادها نشان‌دهنده تنوع قابل‌توجه میان صنایع معدنی، بانکی، غذایی و پتروشیمی در روز معاملاتی امروز بود.

وضعیت گردش نقدینگی و ارزش معاملات خرد

امروز بازار سهام و صندوق‌های سهامی در حالی فعالیت خود را به پایان رساند که شاخص‌های نقدینگی و معاملات خرد وضعیت نسبتاً آرامی را نشان می‌دادند، هرچند فشار عرضه در قالب صف‌های فروش همچنان محسوس بود.

ارزش معاملات خرد بازار امروز به ۶ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که نشان از کاهش نسبت روزهای پررونق بورس دارد، اما همچنان برای حفظ جریان دادوستد در بانک اطلاعاتی بازار اهمیت دارد.

جریان نقدینگی حقیقی از نمادهای بازار سهام با خرید بالاتر سهام توسط حقوقی‌ها، معادل ۱۶۳ میلیارد تومان خروج پول را ثبت کرد.

همچنین ۵۰۹ میلیارد تومان نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد که می‌تواند نشانه‌ای از جابه‌جایی سرمایه‌ها میان ابزارهای کم‌ریسک و بازارهای با بازده بالقوه بیشتر باشد.

صف‌های خرید و فروش

در جریان معاملات، صف خرید در ۷۳ نماد با ارزشی بالغ بر ۱۸۹ میلیارد تومان تشکیل شد. در مقابل، صف فروش سنگین‌تر بود؛ ۱۶۵ نماد با مجموع ارزشی معادل ۱,۶۰۷ میلیارد تومان در انتظار عرضه باقی ماندند، موضوعی که فشار روانی بر بازار را نشان می‌دهد.

رفتار معامله‌گران حقیقی

سرانه خرید حقیقی‌ها امروز به ۶۴.۷ میلیون تومان رسید، در حالی‌که سرانه فروش آن‌ها اندکی بیشتر و معادل ۶۵.۱ میلیون تومان بود. این اختلاف جزئی نشان می‌دهد که تعادل نسبی در رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی وجود داشت، هرچند حضور پررنگ صف‌های فروش بیانگر آن است که احتیاط همچنان بر تصمیم‌گیری‌ها سایه افکنده است.

ترکیب نمادهای مثبت و منفی

در بازار امروز، بدون احتساب نمادهای دارای صف خرید یا صف فروش، تعداد نمادهای مثبت به ۱۴۲ رسید و نمادهای منفی ۲۵۲ بودند؛ آماری که غالب بودن رنگ قرمز بر تابلو معاملات را تصدیق می‌کند. این ترکیب با شرایط شاخص‌های کل و هم‌وزن همخوانی داشت و نشانگر فشار نسبی فروش در بخش وسیعی از بازار بود.