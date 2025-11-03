به گزارش خبرنگار مهر، نشست مرکز راهبری بانوان با نمایندگان عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.
زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، در این دیدار با قدردانی از اقدامات این سازمان گفت: ما از یکسری اقداماتی که سازمان تبلیغات اسلامی انجام داده بود از طریق مجمع استان مطلع شدیم. همچنین از اقدامات جدیدی که در جریان جنگ ۱۲ روزه و نیز در زمینه نمایش فیلمها صورت گرفت، آگاه شدیم و بسیار سپاسگزاریم. از خداوند میخواهیم در ادامه این مسیر سخت و در شرایط بحرانی کنونی کشور، توفیق روزافزون نصیبتان شود.
وی هدف از این دیدار را ایجاد همافزایی میان نهاد قانونگذاری و نهادهای فرهنگی عنوان کرد و افزود: هرچقدر این همافزایی بیشتر شود، اثرگذاری فعالیتهای فرهنگی نیز افزایش خواهد یافت. هماهنگی میان مصوبات مجلس و فعالیتهای فرهنگی، دستاورد بزرگی برای هر دو نهاد و در نهایت برای جامعه خواهد داشت.
خدادادی با اشاره به چالشهای حوزه زنان و خانواده تأکید کرد: انشاءالله بتوانیم در کنار یکدیگر این مسیر را پیش ببریم و از رهنمودهای حضرتعالی استفاده کنیم. اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده و گزارش آن نیز ارائه شد، اما لازم است پروژههای مشترکی تعریف و تبادل داده و تجربه میان مجلس و سازمان تبلیغات برقرار شود.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم، مواجهه سریع و یکپارچه با پدیدههای اجتماعی است که به سرعت در حال تغییرند. گاهی سرعت تحولات اجتماعی از تصمیمگیریهای ما پیشی میگیرد و لازم است با هماهنگی، راهکارهای مشترکی برای مسائل روز از جمله کاهش جمعیت، تحکیم بنیان خانواده، طلاق، حجاب و عفاف و توانمندسازی اقتصادی زنان ارائه کنیم.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، فرهنگسازی در زمینه ازدواج و هویتیابی دختران را از مسائل بنیادین کشور دانست و گفت: مسئله اساسی ما در حوزه جمعیت، ازدواج و فرهنگسازی پیش از ازدواج است. دختران ما باید به الگوی فاخر زن ایرانی، یعنی زن عفیف و تأثیرگذار در اجتماع که همان الگوی سوم زن مورد تأکید مقام معظم رهبری است، نزدیک شوند. برای این منظور نیازمند ایدههای خلاقانه و جذاب برای نسل امروز بهویژه دختران هستیم.
وی با اشاره به برنامههای فراکسیون زنان در سال جاری گفت: در دورهای که توفیق خدمت بهعنوان رئیس فراکسیون زنان را دارم، تلاش کردیم ارتباط عمیقتری با مجموعههای خارج از مجلس برقرار کنیم. یکی از چالشهای نمایندگان، ضعف ارتباطات با سازمانها و نهادهای مردمی است. باید با همکاری مشترک در موضوعاتی مانند فضای مجازی و ترویج ازدواج آسان گام برداریم. ترکیب ظرفیت قانونگذاری مجلس با شبکه گسترده و عمیق سازمان تبلیغات اسلامی میتواند بسیار اثرگذار باشد.
خدادادی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات شاخص سازمان تبلیغات در حوزه زنان و خانواده اشاره کرد و گفت: از جمله برنامههایی که خودم نیز پیگیر آن بودهام، پویش مادران پرچمدار هویتسازی بانوان ایرانی از درون خانواده و طرحهایی مانند دختران حاج قاسم و رهبانو است. تمرکز سازمان تبلیغات بر حوزه بانوان، خانواده و نوجوانان قابل تقدیر است. همچنین برگزاری دورههای تربیتی و تخصصی برای مبلغان زن اقدامی ارزشمند است، هرچند کافی نیست و نیاز به حرکت جهادیتر، هماهنگتر و گستردهتر داریم.
وی خاطرنشان کرد: باید این حرکتها در سطوح مختلف از جمله محلات، مساجد، مدارس و دانشگاهها گسترش یابد. امیدواریم با استفاده از نظرات و ظرفیتهای موجود، مسیر رشد فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در کشور ادامه پیدا کند.
بازتعریف گفتمان زن و خانواده تراز انقلاب اسلامی برای نسلهای جدید ضروری است
زهرا سعیدی مبارکه، نماینده مردم مبارکه و عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در این نشست با تأکید بر لزوم حمایت از نسل جوان و با قدردانی از تلاشهای مجموعههای فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی، به نقش مداحان و فعالان مذهبی در تأثیرگذاری اجتماعی اشاره کرد و افزود: مداحان صدای خوب و حنجره آسمانی را خدا به آنان داده است، اما شاید فرصتهای تحصیلی برایشان فراهم نبوده باشد. با این حال، ایشان بهطور مستقیم در تصمیمسازیهای سیاسی و اقتصادی اثرگذار میشوند. بنابراین لازم است حوزه آموزش در سازمان تبلیغات اسلامی تقویت شود و حتی مجموعه آموزشی ویژهای با ارائه مدرک معتبر ایجاد گردد تا ظرفیتهای این قشر افزایش یابد.
سعیدی مبارکه، الگوسازی برای نسلهای جدید را از مهمترین نیازهای فرهنگی کشور دانست و با اشاره به تفاوت ذائقه نسل دهه ۹۰ گفت: اگر بخواهیم برای نوجوان دهه نودی الگویی معرفی کنیم که نماد زن شرقی و باحجاب باشد، باید این الگو مورد پذیرش نسل جدید قرار گیرد. نمیتوانیم صرفاً بر الگوهایی تکیه کنیم که متعلق به نسلهای گذشته بودهاند و انتظار داشته باشیم دختران امروز با همان ظاهر و سبک زندگی همراه شوند.
وی به تجربه شخصی خود اشاره کرد و گفت: مثلاً باید برای دانشجویان تبیین کرد که پوشش زن مسلمان ایرانی ریشه در تاریخ و فرهنگ دارد. لذا باید بدانیم گفتمانسازی میتواند حتی با یک جمله تأثیرگذار باشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه فراکسیون زنان آماده همکاری کامل در زمینههای فرهنگی است، تأکید کرد: باید گفتمان زن و خانواده تراز انقلاب بازتعریف شود و با همکاری صداوسیما، مجلس و دولت، الگوهای شایسته معرفی و تقویت شوند.
وی همچنین به لزوم اجرای کمپین ملی کاهش آسیبهای اجتماعی بهویژه در حوزه طلاق و خشونت علیه زنان اشاره کرد و گفت: خانم دکتر لاجوردی برای تدوین و پیگیری لایحه مربوطه بیش از ۵۰ جلسه تلاش کردهاند و اکنون منتظر دستور طرح در صحن مجلس هستیم.
سعیدی مبارکه بخش دیگری از سخنان خود را به ضرورت شناسایی ظرفیتهای بانوان در شهرستانها اختصاص داد و افزود: در شهرستانها زنانی با توانمندی بالا حضور دارند که گاهی صدها و حتی بیش از هزار هنرجو و شاگرد دارند، اما بهدلیل برخی سوءتعبیرها، فعالیتشان بلاتکلیف مانده است. باید روشن شود و مجوز لازم برایشان صادر شود تا از ظرفیتهای عظیم آنان در جهت اهداف فرهنگی و تبلیغی استفاده شود.
وی گفت: ما این آمادگی را داریم تا در حوزه گفتمانسازی، حمایت از ظرفیتهای بانوان و اجرای کمپینهای مؤثر فرهنگی همکاری کنیم.
توجه به هنر و پیام غیرمستقیم در مسائل زنان و هویت نوجوانان ضروری است
زهره سادات لاجوردی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در این نشست بر اهمیت پیگیری جدی موضوعات فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: پیگیری جدی این مسائل یک نکته مثبت است و برخلاف انتظار برخی که همیشه دنبال نام و مطرح شدن هستند، میتوان چراغ خاموش حرکت کرد و حتی تأثیر بیشتری داشت.
وی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی و نمایشگاهی که توسط سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شده است، افزود: فعالیتها در حوزههای مختلف بسیار اثرگذار بوده است و نکته مهم آن است که سازمان تبلیغات با بهرهگیری از هنر و رساندن پیام به شکل غیرمستقیم وارد شده است. انتظار میرود این روند بیش از پیش ادامه پیدا کند، زیرا جوانان و نوجوانان امروز پیامها را به شکل مستقیم نمیپذیرند و هرچه پیام به صورت محتوا محور و غیرمستقیم ارائه شود، اثربخشتر خواهد بود.
لاجوردی در ادامه به اهمیت هویت و نقش زنان در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: دشمنان ما تمرکز ویژهای بر مسائل زنان دارند و تلاش میکنند دختران جامعه را که میتوانند مادران آینده و تربیتکننده نسلهای بعد باشند، هدف قرار دهند. در قوانین مختلف مانند قانون جوانی جمعیت، ازدواج و فرزندآوری پیشبینیهایی شده است، اما هنوز جای کار بسیار است و اثربخشی اقدامات نیازمند بررسی دقیق است.
وی با تأکید بر ضرورت تسهیل ازدواج و اشتغال پایدار جوانان خاطرنشان کرد: اگر ازدواج جوانان و اشتغال پایدار به ویژه برای پسران جوانی که میخواهند ازدواج کنند، فراهم شود، بسیاری از آسیبهای اجتماعی موجود قابل کاهش خواهد بود. متأسفانه سن ازدواج افزایش یافته و آمار طلاق نیز روند صعودی دارد، که همه اینها عوامل متعددی دارد. اقدامات فرهنگی و اجتماعی نیازمند استمرار و برنامهریزی بلندمدت است تا اثرگذاری واقعی داشته باشد.
لاجوردی در پایان با اشاره به نمایشگاههای فرهنگی و فعالیتهای انجام شده گفت: حرکتهای خوبی انجام شده و قابل تقدیر است و از خداوند توفیقات بیشتر برای همه فعالان فرهنگی و همکارانمان خواهانم.
وی با اشاره به نقش نمایندگان زن در پیگیری دغدغههای اجتماعی اظهار داشت: شاید تنوع موضوعات فرهنگی بسیار گسترده نباشد اما علاقه و همراهی در همه موارد مربوط به مسائل فرهنگی میتواند مؤثر باشد.
وی ضمن تأکید بر اینکه جامعه از نمایندگان زن انتظار پاسخگویی در موضوعات مرتبط با زنان و خانواده دارد، افزود: ما نمایندگان زن، بخواهیم یا نخواهیم در این حوزه مورد سوال قرار میگیریم و جامعه از ما مطالبه دارد. بنابراین باید در موضوعات مختلف حوزه زنان و خانواده هم ورود جدی داشته باشیم و هم اطلاعات کافی، چون واقعاً مطالبه مردم است.
لاجوردی یکی از مباحث مهم در این بخش را لایحه حفظ کرامت زنان عنوان کرد و گفت: در این موضوع تلاش کردیم برای ایجاد نشدن تنش در فضای جامعه و با توجه به حجم بالای هجمههایی که وجود دارد، در مواردی سکوت کنیم تا اصل کار پیش برود؛ اما در مواقع لازم نیز برای روشنگری و تبیین، اقدام کردهایم.
عضو فراکسیون زنان با اشاره به ضرورت توجه جدیتر به انتظارات جامعه از این لایحه ادامه داد: در این مسئله از جهت کمیت و همچنین حساسیت بالای موضوع و انتظاراتی که مردم دارند، نواقصی وجود دارد که باید برای آن چارهای اندیشیده شود. قطعاً لازم است در تعامل با دستگاههای مرتبط، به بهبود روند این لایحه و رفع این نارساییها کمک کنیم.
وی در پایان با بیان اینکه فراکسیون زنان مسئولیت خود را در قبال خانواده و جامعه بهطور کامل میشناسد، تأکید کرد: باید حتماً برای این موضوعات برنامهریزی دقیق داشته باشیم تا بتوانیم پاسخگوی مطالبات مردم باشیم.
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