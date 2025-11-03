  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵

هم‌افزایی میان نهاد مجلس و نهادهای فرهنگی، کلید اثرگذاری در حوزه زنان

هم‌افزایی میان نهاد مجلس و نهادهای فرهنگی، کلید اثرگذاری در حوزه زنان

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: باید بتوانیم در موضوعات زنان و خانواده با سازمان تبلیغات همکاری و هماهنگی داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مرکز راهبری بانوان با نمایندگان عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، در این دیدار با قدردانی از اقدامات این سازمان گفت: ما از یک‌سری اقداماتی که سازمان تبلیغات اسلامی انجام داده بود از طریق مجمع استان مطلع شدیم. همچنین از اقدامات جدیدی که در جریان جنگ ۱۲ روزه و نیز در زمینه نمایش فیلم‌ها صورت گرفت، آگاه شدیم و بسیار سپاسگزاریم. از خداوند می‌خواهیم در ادامه این مسیر سخت و در شرایط بحرانی کنونی کشور، توفیق روزافزون نصیبتان شود.

وی هدف از این دیدار را ایجاد هم‌افزایی میان نهاد قانون‌گذاری و نهادهای فرهنگی عنوان کرد و افزود: هرچقدر این هم‌افزایی بیشتر شود، اثرگذاری فعالیت‌های فرهنگی نیز افزایش خواهد یافت. هماهنگی میان مصوبات مجلس و فعالیت‌های فرهنگی، دستاورد بزرگی برای هر دو نهاد و در نهایت برای جامعه خواهد داشت.

خدادادی با اشاره به چالش‌های حوزه زنان و خانواده تأکید کرد: ان‌شاءالله بتوانیم در کنار یکدیگر این مسیر را پیش ببریم و از رهنمودهای حضرت‌عالی استفاده کنیم. اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده و گزارش آن نیز ارائه شد، اما لازم است پروژه‌های مشترکی تعریف و تبادل داده و تجربه میان مجلس و سازمان تبلیغات برقرار شود.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم، مواجهه سریع و یکپارچه با پدیده‌های اجتماعی است که به سرعت در حال تغییرند. گاهی سرعت تحولات اجتماعی از تصمیم‌گیری‌های ما پیشی می‌گیرد و لازم است با هماهنگی، راهکارهای مشترکی برای مسائل روز از جمله کاهش جمعیت، تحکیم بنیان خانواده، طلاق، حجاب و عفاف و توانمندسازی اقتصادی زنان ارائه کنیم.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، فرهنگ‌سازی در زمینه ازدواج و هویت‌یابی دختران را از مسائل بنیادین کشور دانست و گفت: مسئله اساسی ما در حوزه جمعیت، ازدواج و فرهنگ‌سازی پیش از ازدواج است. دختران ما باید به الگوی فاخر زن ایرانی، یعنی زن عفیف و تأثیرگذار در اجتماع که همان الگوی سوم زن مورد تأکید مقام معظم رهبری است، نزدیک شوند. برای این منظور نیازمند ایده‌های خلاقانه و جذاب برای نسل امروز به‌ویژه دختران هستیم.

وی با اشاره به برنامه‌های فراکسیون زنان در سال جاری گفت: در دوره‌ای که توفیق خدمت به‌عنوان رئیس فراکسیون زنان را دارم، تلاش کردیم ارتباط عمیق‌تری با مجموعه‌های خارج از مجلس برقرار کنیم. یکی از چالش‌های نمایندگان، ضعف ارتباطات با سازمان‌ها و نهادهای مردمی است. باید با همکاری مشترک در موضوعاتی مانند فضای مجازی و ترویج ازدواج آسان گام برداریم. ترکیب ظرفیت قانون‌گذاری مجلس با شبکه گسترده و عمیق سازمان تبلیغات اسلامی می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

خدادادی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات شاخص سازمان تبلیغات در حوزه زنان و خانواده اشاره کرد و گفت: از جمله برنامه‌هایی که خودم نیز پیگیر آن بوده‌ام، پویش مادران پرچم‌دار هویت‌سازی بانوان ایرانی از درون خانواده و طرح‌هایی مانند دختران حاج قاسم و رهبانو است. تمرکز سازمان تبلیغات بر حوزه بانوان، خانواده و نوجوانان قابل تقدیر است. همچنین برگزاری دوره‌های تربیتی و تخصصی برای مبلغان زن اقدامی ارزشمند است، هرچند کافی نیست و نیاز به حرکت جهادی‌تر، هماهنگ‌تر و گسترده‌تر داریم.

وی خاطرنشان کرد: باید این حرکت‌ها در سطوح مختلف از جمله محلات، مساجد، مدارس و دانشگاه‌ها گسترش یابد. امیدواریم با استفاده از نظرات و ظرفیت‌های موجود، مسیر رشد فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در کشور ادامه پیدا کند.

بازتعریف گفتمان زن و خانواده تراز انقلاب اسلامی برای نسل‌های جدید ضروری است

زهرا سعیدی مبارکه، نماینده مردم مبارکه و عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در این نشست با تأکید بر لزوم حمایت از نسل جوان و با قدردانی از تلاش‌های مجموعه‌های فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی، به نقش مداحان و فعالان مذهبی در تأثیرگذاری اجتماعی اشاره کرد و افزود: مداحان صدای خوب و حنجره آسمانی را خدا به آنان داده است، اما شاید فرصت‌های تحصیلی برایشان فراهم نبوده باشد. با این حال، ایشان به‌طور مستقیم در تصمیم‌سازی‌های سیاسی و اقتصادی اثرگذار می‌شوند. بنابراین لازم است حوزه آموزش در سازمان تبلیغات اسلامی تقویت شود و حتی مجموعه آموزشی ویژه‌ای با ارائه مدرک معتبر ایجاد گردد تا ظرفیت‌های این قشر افزایش یابد.

سعیدی مبارکه، الگوسازی برای نسل‌های جدید را از مهم‌ترین نیازهای فرهنگی کشور دانست و با اشاره به تفاوت ذائقه نسل دهه ۹۰ گفت: اگر بخواهیم برای نوجوان دهه نودی الگویی معرفی کنیم که نماد زن شرقی و باحجاب باشد، باید این الگو مورد پذیرش نسل جدید قرار گیرد. نمی‌توانیم صرفاً بر الگوهایی تکیه کنیم که متعلق به نسل‌های گذشته بوده‌اند و انتظار داشته باشیم دختران امروز با همان ظاهر و سبک زندگی همراه شوند.

وی به تجربه شخصی خود اشاره کرد و گفت: مثلاً باید برای دانشجویان تبیین کرد که پوشش زن مسلمان ایرانی ریشه در تاریخ و فرهنگ دارد. لذا باید بدانیم گفتمان‌سازی می‌تواند حتی با یک جمله تأثیرگذار باشد.

این نماینده مجلس با بیان این‌که فراکسیون زنان آماده همکاری کامل در زمینه‌های فرهنگی است، تأکید کرد: باید گفتمان زن و خانواده تراز انقلاب بازتعریف شود و با همکاری صداوسیما، مجلس و دولت، الگوهای شایسته معرفی و تقویت شوند.

وی همچنین به لزوم اجرای کمپین ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه طلاق و خشونت علیه زنان اشاره کرد و گفت: خانم دکتر لاجوردی برای تدوین و پیگیری لایحه مربوطه بیش از ۵۰ جلسه تلاش کرده‌اند و اکنون منتظر دستور طرح در صحن مجلس هستیم.

سعیدی مبارکه بخش دیگری از سخنان خود را به ضرورت شناسایی ظرفیت‌های بانوان در شهرستان‌ها اختصاص داد و افزود: در شهرستان‌ها زنانی با توانمندی بالا حضور دارند که گاهی صدها و حتی بیش از هزار هنرجو و شاگرد دارند، اما به‌دلیل برخی سوء‌تعبیرها، فعالیتشان بلاتکلیف مانده است. باید روشن شود و مجوز لازم برایشان صادر شود تا از ظرفیت‌های عظیم آنان در جهت اهداف فرهنگی و تبلیغی استفاده شود.

وی گفت: ما این آمادگی را داریم تا در حوزه گفتمان‌سازی، حمایت از ظرفیت‌های بانوان و اجرای کمپین‌های مؤثر فرهنگی همکاری کنیم.

توجه به هنر و پیام غیرمستقیم در مسائل زنان و هویت نوجوانان ضروری است

زهره سادات لاجوردی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در این نشست بر اهمیت پیگیری جدی موضوعات فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: پیگیری جدی این مسائل یک نکته مثبت است و برخلاف انتظار برخی که همیشه دنبال نام و مطرح شدن هستند، می‌توان چراغ خاموش حرکت کرد و حتی تأثیر بیشتری داشت.

وی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و نمایشگاهی که توسط سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شده است، افزود: فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف بسیار اثرگذار بوده است و نکته مهم آن است که سازمان تبلیغات با بهره‌گیری از هنر و رساندن پیام به شکل غیرمستقیم وارد شده است. انتظار می‌رود این روند بیش از پیش ادامه پیدا کند، زیرا جوانان و نوجوانان امروز پیام‌ها را به شکل مستقیم نمی‌پذیرند و هرچه پیام به صورت محتوا محور و غیرمستقیم ارائه شود، اثربخش‌تر خواهد بود.

لاجوردی در ادامه به اهمیت هویت و نقش زنان در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: دشمنان ما تمرکز ویژه‌ای بر مسائل زنان دارند و تلاش می‌کنند دختران جامعه را که می‌توانند مادران آینده و تربیت‌کننده نسل‌های بعد باشند، هدف قرار دهند. در قوانین مختلف مانند قانون جوانی جمعیت، ازدواج و فرزندآوری پیش‌بینی‌هایی شده است، اما هنوز جای کار بسیار است و اثربخشی اقدامات نیازمند بررسی دقیق است.

وی با تأکید بر ضرورت تسهیل ازدواج و اشتغال پایدار جوانان خاطرنشان کرد: اگر ازدواج جوانان و اشتغال پایدار به ویژه برای پسران جوانی که می‌خواهند ازدواج کنند، فراهم شود، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی موجود قابل کاهش خواهد بود. متأسفانه سن ازدواج افزایش یافته و آمار طلاق نیز روند صعودی دارد، که همه اینها عوامل متعددی دارد. اقدامات فرهنگی و اجتماعی نیازمند استمرار و برنامه‌ریزی بلندمدت است تا اثرگذاری واقعی داشته باشد.

لاجوردی در پایان با اشاره به نمایشگاه‌های فرهنگی و فعالیت‌های انجام شده گفت: حرکت‌های خوبی انجام شده و قابل تقدیر است و از خداوند توفیقات بیشتر برای همه فعالان فرهنگی و همکارانمان خواهانم.

وی با اشاره به نقش نمایندگان زن در پیگیری دغدغه‌های اجتماعی اظهار داشت: شاید تنوع موضوعات فرهنگی بسیار گسترده نباشد اما علاقه و همراهی در همه موارد مربوط به مسائل فرهنگی می‌تواند مؤثر باشد.

وی ضمن تأکید بر اینکه جامعه از نمایندگان زن انتظار پاسخگویی در موضوعات مرتبط با زنان و خانواده دارد، افزود: ما نمایندگان زن، بخواهیم یا نخواهیم در این حوزه مورد سوال قرار می‌گیریم و جامعه از ما مطالبه دارد. بنابراین باید در موضوعات مختلف حوزه زنان و خانواده هم ورود جدی داشته باشیم و هم اطلاعات کافی، چون واقعاً مطالبه مردم است.

لاجوردی یکی از مباحث مهم در این بخش را لایحه حفظ کرامت زنان عنوان کرد و گفت: در این موضوع تلاش کردیم برای ایجاد نشدن تنش در فضای جامعه و با توجه به حجم بالای هجمه‌هایی که وجود دارد، در مواردی سکوت کنیم تا اصل کار پیش برود؛ اما در مواقع لازم نیز برای روشنگری و تبیین، اقدام کرده‌ایم.

عضو فراکسیون زنان با اشاره به ضرورت توجه جدی‌تر به انتظارات جامعه از این لایحه ادامه داد: در این مسئله از جهت کمیت و همچنین حساسیت بالای موضوع و انتظاراتی که مردم دارند، نواقصی وجود دارد که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. قطعاً لازم است در تعامل با دستگاه‌های مرتبط، به بهبود روند این لایحه و رفع این نارسایی‌ها کمک کنیم.

وی در پایان با بیان اینکه فراکسیون زنان مسئولیت خود را در قبال خانواده و جامعه به‌طور کامل می‌شناسد، تأکید کرد: باید حتماً برای این موضوعات برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم تا بتوانیم پاسخگوی مطالبات مردم باشیم.

کد مطلب 6643364
مینا یاری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها