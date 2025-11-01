به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در نشست تدوین برنامه ملی اشتغال و کارآفرینی زنان، با تأکید بر نقش فرابخشی این حوزه گفت: معاونت زنان بهتنهایی متولی اشتغال زنان نیست؛ همه دستگاهها بازیگران زیستبوم اشتغال و کارآفرینی زناناند. شناخت ظرفیتهای دستگاهها و همکاری شبکهای، شرط طراحی برنامه جامع و فراگیر است.
در ادامه، نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور، چارچوب مداخله در حوزه اشتغال زنان را تشریح کرد. وی با بیان اینکه سیاستگذاری در این حوزه باید بر پایه تفاوتها و نیازهای واقعی گروههای مختلف زنان انجام شود، چهار رویکرد اصلی سیاستگذاری را چنین برشمرد:
رویکرد حمایتی: تمرکز بر حمایتهای مالی، معیشتی و حفاظتی برای زنان دارای وضعیت اقتصادی شکننده.
رویکرد توانمندسازی: ارتقای مهارت، خوداتکایی و تقویت کسبوکارهای خرد و خانگی
رویکرد تحولی: حمایت هدفمند از زنان کارآفرین و نوآور برای رشد و توسعه کسبوکار
رویکرد ساختاری: شناسایی خلاءهای قانونی، اصلاح رویهها و تسهیل حضور زنان در بازار کار و فعالیتهای اقتصادی.
ابوالقاسمی همچنین بر بخشبندی دقیق زنان برای طراحی مداخلات هدفمند تأکید کرد و اظهار داشت: بر اساس مطالعات علمی و کارشناسی، زنان در حوزه اشتغال، در شش دسته اصلی قابل تفکیکاند: زنان با معیشت شکننده و آسیبپذیر؛ زنان خانهدار و خانوادهمحور؛ زنان سرپرست خانوار؛ زنان روستایی و عشایر؛ زنان دارای مهارتهای فنی و حرفهای؛ و زنان کارآفرین و نوآور که هر گروه نیازمند سیاستها و حمایتهای متناسب با شرایط و ظرفیتهای خود است.
بر اساس مصوبات نشست، دستگاههای اجرایی موظف شدند طی هفته آینده کارگروههای تخصصی خود را با حضور دو گروه زنان کارمند دستگاه و زنان مخاطب و خدمتگیرنده تشکیل داده و با شناسایی دقیق نیازها، برنامههای عملیاتی توسعه اشتغال و کارآفرینی زنان را طراحی و ارائه کنند.
در پایان، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده از همکاری و پشتیبانی صندوق کارآفرینی امید در برگزاری این نشست قدردانی کرد.
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