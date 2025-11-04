امام جمعه گناوه: ملت ایران هرگز زیر بار سلطه مستکبران نخواهد رفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان در مصلی جمعه گناوه با اشاره به تقارن ۱۳ آبان امسال با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، این هم‌زمانی را معنادار و الهام‌بخش دانست و اظهار کرد: در تاریخ انقلاب اسلامی، روز ۱۳ آبان یادآور سه حادثه سرنوشت‌ساز شامل تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، قیام دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است که مسیر عزت و استقلال ملت ایران را ترسیم کرد.

امام جمعه گناوه افزود: امروز، ملت بزرگ ایران با تأسی از مکتب فاطمی، پرچم‌دار مبارزه با ظلم، استکبار و سلطه‌طلبی است و هرگز زیر بار زور نخواهد رفت.

وی افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) قلب تپنده جبهه حق در برابر ستمگران و مستکبران عالم است همان‌گونه که آن بانوی بزرگ برای دفاع از ولایت و امامت قیام کرد، ملت ایران نیز برای دفاع از ولایت فقیه و ارزش‌های اسلامی ایستاده و این راه را ادامه خواهد داد.

امام جمعه گناوه با اشاره به پرسش برخی از جوانان در خصوص چرایی دشمنی جمهوری اسلامی با آمریکا گفت: دشمنی آمریکا با ملت ایران یک دشمنی ذاتی و ریشه‌دار است، نه تاکتیکی.

وی گفت: از سال ۱۳۳۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا تحریم‌ها، ترورها و جنگ تحمیلی، همواره دست استکبار جهانی در کار بوده است. آن‌ها استقلال، عزت و پیشرفت علمی ما را برنمی‌تابند و نمی‌خواهند ملت ایران روی پای خود بایستد.

وی تأکید کرد: ملت ایران از تجربه‌های تاریخی خود آموخته است که اعتماد به استکبار نتیجه‌ای جز خیانت و وابستگی ندارد. ازاین‌رو، شعار «مرگ بر آمریکا» یک شعار احساسی نیست، بلکه فریاد آگاهی و مقاومت ملت ایران در برابر ظلم است.



حجت‌الاسلام رکنی‌حسینی با اشاره به تلاش دشمن برای ضربه‌زدن به هویت دینی و فرهنگی جامعه گفت: امروز دشمن حجاب فاطمی و ارزش‌های زهرایی را نشانه گرفته است. حجاب، تنها یک مسئله اجتماعی نیست، بلکه ریشه در ایمان و غیرت دینی دارد و پاسداشت آن، پاسداری از مکتب حضرت زهرا (س) است.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با دانش‌آموزان و دانشجویان، بر انس با قرآن و حفظ ارزش‌های دینی تأکید کردند که این وظیفه همه ماست.



وی در ادامه با تقدیر از حضور پرشور دانش‌آموزان در این مراسم خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان و جوانان ما آینده‌سازان کشورند. همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس بیش از ۳۶ هزار دانش‌آموز با نثار جان خود از عزت و استقلال ایران اسلامی دفاع کردند، امروز نیز باید در سنگر علم، ایمان و بصیرت، ادامه‌دهنده راه شهیدان باشند.

امام جمعه گناوه در پایان سخنان خود از همه دانش‌آموزان، فرهنگیان، مدیران آموزش و پرورش، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سپاه پاسداران، نیروهای نظامی و انتظامی، خانواده‌های معظم شهدا، روحانیت، مسئولان اداری و همه مردم انقلابی شهرستان گناوه که با حضور خود شکوه این راهپیمایی را دوچندان کردند، تقدیر و تشکر کرد و گفت: این ملت، در سایه عنایات حضرت زهرا (س) و تحت زعامت مقام معظم رهبری، با اتحاد و بصیرت در مسیر عزت و استقلال گام برمی‌دارد و هرگز از راه ولایت جدا نخواهد شد.

راهپیمایی ۱۳ آبان در گناوه از یادمان شهدای گمنام تا مصلی جمعه برگزار شد این و در تجمع راهپیمایی کنندگان در مصلی برنامه‌های متنوعی از جمله اجرای سرود دانش آموزی برپایی ایستگاه صلواتی انجام شد.

در پایان راهپیمایی قطعنامه قرائت و با تکبیر شرکت کنندگان تائید شد.