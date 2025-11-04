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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۴۸

مردم اصفهان در میدان نقش جهان سنگ تمام گذاشتند

مردم اصفهان در میدان نقش جهان سنگ تمام گذاشتند

اصفهان - مردم اصفهان با حضور حماسی خود در میدان نقش جهان در راهپیمایی روز ۱۳ آبان، سنگ تمام گذاشتند.

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کد مطلب 6644563

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