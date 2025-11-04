https://mehrnews.com/x39vrm ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۴۸ کد مطلب 6644563 استانها اصفهان استانها اصفهان ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۴۸ مردم اصفهان در میدان نقش جهان سنگ تمام گذاشتند اصفهان - مردم اصفهان با حضور حماسی خود در میدان نقش جهان در راهپیمایی روز ۱۳ آبان، سنگ تمام گذاشتند. دریافت 15 MB کد مطلب 6644563 کپی شد مطالب مرتبط ۱۳ آبان روز آشکارسازی چهره واقعی استکبار است فریاد استکبارستیزی در شفت طنین انداز شد حجتالاسلام سادات: مبارزه با استکبار جهانی جزء مبانی اعتقادی ما است تجمع بزرگ دانش آموزان سمنانی؛ ۱۳آبان «حماسه» شد برچسبها میدان نقش جهان اصفهان راهپیمایی یوم الله 13 آبان
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