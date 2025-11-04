۱۳ آبان روز آشکارسازی چهره واقعی استکبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عجم نماینده شهرستانهای شاهرود و میامی به مناسبت گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان پیامی صادر کرد.
متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
یومالله سیزدهم آبان در حافظه ملت ایران بهعنوان روز بصیرت، عزت و استقلال، جاودانه است؛ روزی که ملتی مؤمن و آگاه، با تکیه بر ایمان و بینش الهی، زنجیر وابستگی را گسست و فریاد آزادی و استقلال را در برابر قدرتهای استکباری سر داد.
این روز، نقطهی اشتراک سه رویداد بزرگ و سرنوشتساز در تاریخ معاصر ایران است: تبعید رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳؛ شهادت نوجوانان دانش آموز و جوانان پاکباختهای که در سال ۱۳۵۷ در برابر رژیم طاغوت ایستادند؛ و حرکت انقلابی دانشجویان مؤمن در سال ۱۳۵۸ که با تسخیر لانهی جاسوسی آمریکا، به تعبیر امام راحل (ره)، «انقلاب دوم» نام گرفت. این واقعه، چهره واقعی استکبار را آشکار کرد و نشان داد ملت ایران هرگز سلطه بیگانه را بر سرنوشت خویش نمیپذیرد.
امسال تقارن این روز تاریخی با سالروز شهادت بانوی بزرگ اسلام، حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها)، فرصت مغتنمی است برای تعمق در پیامهای جاودان ایثار، بصیرت و دفاع از حق که در مکتب فاطمی و مسیر انقلاب اسلامی تجلی یافته است. این همزمانی معنوی، نشانگر پیوند عمیق میان فرهنگ مقاومت فاطمی و روح استکبارستیزی ملت مؤمن و انقلابی ایران است.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بهویژه شهدای دانشآموز، فرارسیدن روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را به همه دانشآموزان، فرهنگیان، دانشگاهیان و مردم همیشه در صحنه شهرستانهای شاهرود و میامی تبریک و تهنیت عرض مینمایم؛ و از خداوند متعال مسئلت دارم این سرزمین همواره در پرتو هدایتهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و اتحاد ملت شریف ایران، مسیر عزت، پیشرفت و استقلال را تداوم بخشد.
نظر شما