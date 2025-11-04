به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی پیش از ظهر سه شنبه در راهپیمایی ۱۳ آبان و در جمع مردم رشت در سخنانی با تأکید بر جایگاه روز ۱۳ آبان در تاریخ معاصر ایران گفت: ۱۳ آبان نماد شهادت و شجاعت است و یادآور ایثار دانش‌آموزان و دانشجویانی است که در مسیر آزادی و استقلال کشور جان‌فشانی کردند.

حاجی‌بابایی افزود: اگر بخواهیم کشوری پرافتخار در طول تاریخ باشیم، باید به معلم، دانش‌آموز و دانشجو رسیدگی کنیم. حرف اول ما را دانش‌آموزان می‌زنند؛ نسل جوان با آگاهی و ایمان می‌تواند آینده کشور را رقم بزند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی با اراده، توکل به خدا و همراهی مردم شکل گرفت، گفت: انقلاب ما انقلابی بود که امام عزیز با اتکال به خدا و حمایت مردم آن را آغاز کرد و توانست در عرصه‌های بین‌المللی دستاوردهای قابل‌توجهی کسب کند.

حاجی‌بابایی همچنین با اشاره به تحولات عظیم در سطح جهان اضافه کرد: در جلساتی بین‌المللی که نمونه‌ای از آن جلسه‌ای در ژنو با حضور حدود ۶۰۰ نماینده از ۱۳۲ کشور بود، گفته شد که افراد زیاد کشته شدن اما اشاره‌ای به اینکه چه کسی کشته نشد.

اروپا تابع بی‌چون و چرایی آمریکا است

حاجی بابایی با بیان اینکه اکثریت کشورهای جهان به ایران تبریک گفتند و گفته‌اند شما تنها کشوری هستید که ایستاده‌اید، گفت: نباید تصویر واقعی افکار عمومی بین‌المللی را صرفاً بر اساس محتواهای منتشرشده در فضای مجازی قضاوت کرد.

وی با انتقاد از نقش برخی دولت‌های اروپایی افزود: متأسفانه اروپا در بسیاری موارد تابع و مطیع سیاست‌های ایالات متحده است.

نایب‌رئیس مجلس به وضعیتی که به‌زعم وی دوگانه و ناسازگار در سیاست خارجی برخی کشورها وجود دارد اشاره کرد و گفت: در جهانی که رئیس‌جمهور برخی کشورها هم‌زمان نقش فرمانده صلح و فرمانده جنگ را ایفا می‌کند، این سوال مطرح است که چه قواعد و قوانین بین‌المللی حاکم است؟ دنیا باید درباره این تناقض‌ها پاسخگو باشد.

حاجی‌بابایی همچنین با اشاره به موضوع مذاکره اضافه کرد: رهبر انقلاب برای جلوگیری از فتنه‌ها و حفظ منافع ملی، مذاکره غیرمستقیم را پیشنهاد داده‌اند؛ اما اگر در حین یا در پی این مذاکرات حمله‌ای نظامی رخ دهد، کشورهای مربوطه باید مسئولیت اعمال خود را توضیح دهند و درباره تبعات آن پاسخگو باشند.

وی در پایان با انتقاد از برخی سخنان ناصحیح مسئولان خارجی گفت: باید موردها و واقعیت‌ها شفاف گفته شود؛ در این فضا، دروغ و نیرنگ جایی ندارد و افکار عمومی جهانی باید با چشمانی باز به حقایق نگاه کند.

اسنپ‌بک را هیچ‌کس قبول ندارد

حاجی‌بابایی با اشاره به مکانیسم «اسنپ بک» در برخی توافق‌ها اظهار کرد: «اسنپ‌ بک» را هیچ‌کس قبول ندارد؛ به واسطه دروغ و کلک و تحت فشار تصویب شده و این رویه مشروعیت مجامع بین‌المللی را مخدوش کرده است.

وی با انتقاد از رفتار برخی کشورهای اروپایی افزود: اروپا در برابر این روند عمدتاً سکوت کرده است؛ در حالی که باید در برابر بی‌عدالتی و اعمال یک‌جانبه‌گرایی موضع شفاف و مستقل اتخاذ کند.

نایب‌رئیس مجلس درباره پیشنهاد برخی برای «چکاندن ماشه» گفت: آن کشوری که پیش‌تر توافق را پاره کرده است، امروز درباره فشار بیشتر سخن می‌گوید؛ تجربه ۴۶ سال گذشته نشان داده هر کس به آمریکا لبخند زده و کوتاه آمده، متضرر شده است.

حاجی‌بابایی با اشاره به علت عقب‌نشینی برخی بازیگران بین‌المللی در مقابل ایران تصریح کرد: آنچه آمریکا را مجبور به عقب‌نشینی کرد، اراده ۹۰ میلیون ایرانی و اقتدار دفاعی کشور بود؛ این عقب‌نشینی محصول موشک‌های ما و توان دفاعی‌مان بود، نه لبخند تلخ برخی سیاسیون.

وی در پایان تأکید کرد که برای حفظ منافع ملی لازم است جامعه بین‌المللی نسبت به قواعد و مسئولیت‌ها پاسخگو باشد و کشورهای اروپایی نیز از زیر سایه نفوذ بی‌چون‌وچرای آمریکا خارج شوند.

جنگ امروز بر سر قدرت است

‌نایب رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امرزو مجامع بین‌المللی به ضعف کشیده شده است که در برابر جنایت‌های آشکار استکبار جهانی منفعل شده است چطور می‌شود که رییس جمهور آمریکا هم رییس جنگ است و هم نماد صلح.

حاجی بابایی افزود: موشک‌های فاتح ایرانی، اسراییل و آمریکا را مجبور به عقب‌نشینی کرد نه خنده تلخ و غمزه سیاسیون لذا حدود ۴۶ سال است که این ملت فهمیدند هرکه در برابر آمریکا کوتاه آمد نابود شد و هرکه ایستادگی کرد پیروز میدان است و امروز دنیا به این حقیقت رسیده است.

وی بیان کرد: مقاومت روز به روز در حال پیشرفت است لذا فلسطین، غزه، یمن و عراق نابودشدنی نیست و مهم‌تر از همه آنچه که واقعیت دارد نظام قدرتمند جمهوری اسلامی است که این پیام الهی را در دنیا پرآوازه نموده است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: علت جنگ دنیا با ما نزدیک شدن به قله است اما بدانید امروز صدای شکسته شدن استخوان‌های آمریکا و عیادی‌اش به گوش می‌رسد.

حاجی بابایی با بیان اینکه جنگ امروز بر سر قدرت است گفت: پیام ترامپ این است که مردم ایران تسلیم شوید زیرا می‌دانستند قدرت رویارویی نظامی با این کشور را ندارند لذا به دنبال ایجاد توطئه داخلی بودند.

اکثر مردم دلداده نظام و انقلاب هستند

وی تصریح کرد: رهبر انقلاب توانست تمام این سیاست‌ها را برملا کند و امروز یک جنگ همه جانبه در دنیا شکل گرفته است و شائبه جنگ با ایران کاهش یافته است اما این مسئله دلیل بر غفلت نیست لذا یکپارچگی امروز مرهون انقلاب اسلامی است و هر روز بر این قدرت افزوده می‌شود.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم رسیدگی به مشکلات اقتصادی بیان کرد: اکثر مردم دلداده نظام و انقلاب هستند اما باید به مشکلاتشان توجه ویژه شود زیرا آینده در دستان این ملت است.

حاجی بابایی افزود: دولت، مجلس و قوای سه‌گانه باید اقدامات عظیمی را در نظام اقتصادی به انجام رسانند و سنگرهای دشمن را درهم بشکنند و تصمیماتی اتخاذ شود که به نفع مردم است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آنچه که ملت ایران را پیروز کرد؛ قدرت، شرف و عزت است نه لبخند به دشمن لذا هیچکس اجازه ندارد از طرف این ملت موضع ضعف اختیار کند.