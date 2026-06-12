نایب رئیس مجلس: امروز ایران به ابرقدرت بین‌ المللی تبدیل شده‌ است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی شامگاه جمعه در تجمع مردمی در شهر رشت با گرامیداشت یاد و خاطر قائد امت و شهدا با اشاره به وضعیت کنونی آمریکا اظهار کرد: رئیس‌جمهور آمریکا در وضعیتی قرار گرفته که نمی‌تواند به جامعه جهانی و به مردم خودش پاسخ دهد. آمریکایی که آمده بود ایران را تقسیم کند، مردم ما را به عصر حجر برگرداند و ما را به جنگ داخلی وادار کند، خوشبختانه نتوانست به هیچ‌یک از اهداف خود دست پیدا کند.

نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: آمریکا ابرقدرت انحصاری خود را از دست داده و در پیشگاه مردم خودش باید پاسخگو باشد. ملت بزرگ ایران توانستند ابرقدرتی خودشان را در دنیا تثبیت کنند و آمریکا را مجبور به شکست کنند. تنگه هرمز را در اختیار گرفتیم و به کشورهای منطقه فهماندیم قدرت در دست کیست.

مردم مبعوث شده، جانشین امام شهید

حاجی‌بابایی با اشاره به روز شهادت امام خامنه ای و انتخاب رهبر معظم انقلاب گفت: روزی که امام شهید ما به شهادت رسیدند، مردم بر اساس بعثتی که پیدا کرده بودند توانستند رهبرشان را انتخاب کنند. قبل از اینکه خبرگان رای بدهند، خواسته عمومی ملت بزرگ ایران بود که رهبر خودشان را مستقیم انتخاب کردند و خبرگان نیز بر اساس خبرگی خودشان این پیام مردم را عملی کردند.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در اولین پیام خود فرمودند: «من و مردمی که رهبری را تضمین کردند، همه با همدیگر جایگزین امام شهید هستیم.» یعنی مردمی که کف خیابان حضور پیدا کردند و رهبری، جانشین امام شهید است. هر آنچه که این مردم می‌گویند و رهبری می‌گوید، برای همه مسئولین نظام بدون استثنا حکم امامی را دارد که باید از او تبعیت کنند و خیر و برکت جامعه ما در آن است.

نایب‌رئیس مجلس تصریح کرد: مردم ما خودشان را ارتقا دادند، امتحان دادند و امتحانشان را پس دادند. خداوند یک درجه به مردم داد و آنها را مبعوث کرد. بعثت مردم از نگاه امام شهید یعنی مردمی که آمدند گره‌های کور را باز کنند و بعضاً خواص و نخبگان را هدایت و مدیریت کنند.

شفافیت و پاسخگویی حق طبیعی مردم است

حاجی‌ بابایی با تأکید بر مطالبه مردم برای شفافیت گفت: مردم ما طرفدار شفافیت هستند و دوست دارند که هر اقدامی که انجام می‌شود پاسخگویی وجود داشته باشد. این حق طبیعی مردم است. هر کس در هر مسئولیتی است، هر اقدامی که انجام می‌پذیرد باید مردم را در جریان قرار دهد.

وی افزود: ما امروز موفق بودیم اگر تا امروز در برابر آمریکا مقاومت کردیم و او را مجبور به عقب‌نشینی کردیم، به دلیل پیام‌های رهبر عزیز و حضور شما و شعارهای شماست.

موشک‌های ایران قابل مذاکره نیست

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات اخیر آمریکا تصریح کرد: آمریکایی‌ها دیدند که نتوانستند جمهوری اسلامی را با شعارهایی که شما می‌دهید تسلیم کنند. امروز دیگر مثل قبل نیست که اگر یک موشک رها کردند یک اقدام جواب بدهیم. امروز هر اقدامی که آمریکا انجام دهد و یک موشک بزند، ده‌ها موشک به سمت او پرتاب می‌شود.

حاجی‌بابایی تأکید کرد: برخی موضوعات ما قابل مذاکره نیست. مذاکره به معنای معامله و عقب‌نشینی را مثل مردم ایران قبول نداریم. تحت هیچ شرایطی موشک‌های قدرتمند جمهوری اسلامی ایران قابل مذاکره نیست و ما هر روز موشک‌هایمان را قدرتمندتر می‌کنیم تا روزی که موشک‌های ما بتواند قاتل حاج قاسم سلیمانی و رهبر عزیزمان را مجازات کند.

وی ادامه داد: ما امروز به یک ابرقدرت بین‌المللی تبدیل شدیم. به جایی رسیدیم که هیچ کشوری در دنیا در مخیله‌اش هم نمی‌گنجد که از این به بعد بخواهد علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام نظامی انجام دهد. آمریکا انجام داد و صد بار پشیمان شده است.

نایب‌رئیس مجلس با اشاره به جایگاه رهبری گفت: مردم مبعوث شده ما بهترین، نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین فرد را به امام شهید آوردند کف خیابان و به میدان آوردند. امروز همه با هم متحدند. هر کسی که با این رهبری و با این مردم بود در مسیر است و هر کس عقب بماند یا جلوتر بیفتد از کشتی ولایت و امامت دور شده است.

آمریکا فریبکار است

حاجی‌بابایی با بیان اینکه آمریکا فریبکار است، گفت: همه کسانی که می‌خواهند با آمریکا سخن بگویند اول باید بدانند با یک فریبکار محرز بین‌المللی صحبت می‌کنند. به خدا قسم آمریکا جز موشک و جز حضور مردم در خیابان‌ها و جز این شعار قدرتمند هیچ چیز دیگری نمی‌فهمد.

وی خطاب به مسئولان افزود: پشت سر شما ده‌ها میلیون جان فدایی ایستاده است که از تمام موشک‌های آمریکا و تمام کشتی‌های آمریکا و تمام قدرت بین‌المللی قوی‌تر و قدرتمندتر هستند.

نایب‌رئیس مجلس با اشاره به محاصره اقتصادی تصریح کرد: مشکل ما مشکل محاصره اقتصادی نیست. مشکل ما در جامعه ما به دنبال گران کردن هستند تا بر حاکمیت فشار وارد کنند. باید حساب این‌ها و حساب آدم‌های ترسو و آدم‌هایی که خوب نمی‌توانند تصمیم بگیرند را ملت بزرگ ایران مشخص کند.

وحدت شما، هدف اصلی آمریکاست

حاجی‌بابایی در پایان با تأکید بر ضرورت وحدت ملی خاطرنشان کرد: نکته‌ای که می‌تواند همه این‌ها را خنثی کند وحدت بین شماست. آمریکا امروز وحدت شما را نشانه رفته است. ترامپ پیام می‌فرستد که من به زودی می‌خواهم با رهبر ایران همدیگر را ببینم. این دروغ است. مشخص است که چه می‌خواهد بکند.

وی افزود: ما کف خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنیم، هر روز قدرتمندانه‌تر و هر روز قوی‌تر. هر کار مثبتی انجام شد را تأیید می‌کنیم و هر کاری را که قبول نداریم، همینجا با شعارهای محکم خودمان مورد نقد قرار می‌دهیم تا همه بفهمند.

نایب‌رئیس مجلس با تأکید بر شعار «نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا» گفت: همه باید بدانند یا نصرت‌الحسین. هراس نداریم و تسلیم نمی‌شویم. آمریکا این را باید بداند. ما هنوز خون حاج قاسم سلیمانی را فراموش نکردیم و نخواهیم کرد.

حاجی‌بابایی در پایان با اشاره به گلایه‌های مردمی از وضعیت اقتصادی و مدیریتی اظهار کرد: از نتانیاهو تا ترامپ تا کسی که گرانی‌های بی‌اساس را ایجاد می‌کند برای اینکه نظام را تحت فشار قرار دهد، یا سودجو است یا سست‌مدیریت است یا خائن. همه این‌ها در یک صف در برابر ملت بزرگ ایران ایستاده‌اند.

وی افزود: ما با همه این‌ها جنگ داریم و آن‌ها با ما جنگ دارند. دل سرد جنگ این‌ها نمی‌شویم. آمریکا امروز وحدت شما را نشانه رفته. شعارهای محکم شما همه را مکلف می‌کند و سر جایشان می‌نشاند.