حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت یادو خاطره شهدای بویژه رهبر شهید با اشاره به اینکه مذاکره از نظر ایران جزئی از جنگ است، اظهار کرد: زبان و توان دفاعی کشور در قالب گفتمان دوطرفه با طرف مقابل عمل می‌کند.گفت‌وگویی معتبر است که در قامت قدرت دفاعی و حضور مردم در صحنه شکل بگیرد.

نایب‌رئیس مجلس با بیان اینکه گفتمانی پذیرفتنی است که مواضع جمهوری اسلامی را تثبیت و شکست آمریکا را رسمی کند، افزود: ملت ایران ایستادگی خود را نشان داده و هیچ قدرتی قادر نیست این ملت را به عقب‌نشینی وادار کند.

وی هدف ایران را ثبت این ایستادگی در مجامع بین‌المللی از جمله شورای امنیت عنوان کرد و گفت: این موضوع باید در تاریخ بماند که ملت ایران در برابر ده‌ها کشور با محوریت آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاد و پیروز میدان بود.

حاجی‌بابایی از نقش بازدارندگی توان دفاعی کشور گفت و اظهار کرد: قدرت موشکی و ظرفیت‌های نظامی ایران بخش جدایی‌ناپذیر از هر نوع گفت‌وگو با طرف‌های خارجی است و این توان، پشتوانه اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نقش مردم در نظارت بر روند گفت‌وگوها افزود: ملت ایران با چشمان باز تحولات را دنبال می‌کند و هرگونه خطا یا سستی را در کف خیابان با بیان مطالبات خود اصلاح خواهد کرد.

نائب رئیس مجلس با تاکید براینکه گفت‌وگو با طرف‌های خارجی بر پایه قدرت میدانی و توان بازدارندگی تعریف می شود تصریح کرد: مذاکره،از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی گفت‌وگوی معمول دیپلماتیک نیست ، بخشی از میدان تقابل با طرف‌های خارجی است.