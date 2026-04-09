  1. استانها
  2. گیلان
۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

حاجی‌بابایی: توان موشکی و نظامی پشتوانه اصلی سیاست خارجی ایران است

رشت-نایب‌رئیس مجلس با اشاره به نقش بازدارندگی توان دفاعی کشور گفت: توان موشکی و نظامی پشتوانه اصلی سیاست خارجی ایران است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت یادو خاطره شهدای بویژه رهبر شهید با اشاره به اینکه مذاکره از نظر ایران جزئی از جنگ است، اظهار کرد: زبان و توان دفاعی کشور در قالب گفتمان دوطرفه با طرف مقابل عمل می‌کند.گفت‌وگویی معتبر است که در قامت قدرت دفاعی و حضور مردم در صحنه شکل بگیرد.

نایب‌رئیس مجلس با بیان اینکه گفتمانی پذیرفتنی است که مواضع جمهوری اسلامی را تثبیت و شکست آمریکا را رسمی کند، افزود: ملت ایران ایستادگی خود را نشان داده و هیچ قدرتی قادر نیست این ملت را به عقب‌نشینی وادار کند.

وی هدف ایران را ثبت این ایستادگی در مجامع بین‌المللی از جمله شورای امنیت عنوان کرد و گفت: این موضوع باید در تاریخ بماند که ملت ایران در برابر ده‌ها کشور با محوریت آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاد و پیروز میدان بود.

حاجی‌بابایی از نقش بازدارندگی توان دفاعی کشور گفت و اظهار کرد: قدرت موشکی و ظرفیت‌های نظامی ایران بخش جدایی‌ناپذیر از هر نوع گفت‌وگو با طرف‌های خارجی است و این توان، پشتوانه اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نقش مردم در نظارت بر روند گفت‌وگوها افزود: ملت ایران با چشمان باز تحولات را دنبال می‌کند و هرگونه خطا یا سستی را در کف خیابان با بیان مطالبات خود اصلاح خواهد کرد.

نائب رئیس مجلس با تاکید براینکه گفت‌وگو با طرف‌های خارجی بر پایه قدرت میدانی و توان بازدارندگی تعریف می شود تصریح کرد: مذاکره،از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی گفت‌وگوی معمول دیپلماتیک نیست ، بخشی از میدان تقابل با طرف‌های خارجی است.

کد مطلب 6796163

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها