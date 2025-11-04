۱۳ آبان پاسخ ملت ایران به زورگویی استکبارگران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق اکبری صبح سه شنبه در حاشیه حضور در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان سمنان و در جمع خبرنگاران اعلام کرد: ملت ایران با تبعیت از ولایت، وحدت درونی و روحیه‌ای استوار، در برابر استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی، همچنان متحد و مقاوم ایستاده و نسل جوان انقلاب اسلامی پرچم عزت، استقلال و عدالت را برافراشته نگاه خواهد داشت.

وی با اشاره به شعار محوری امسال راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با عنوان «متحد و استوار، مقابل استکبار» افزود: این شعار، بازتاب همبستگی و استقامت ملت ایران در برابر جبهه ظلم و زور است؛ ملتی که با الهام از آرمان‌های امام راحل (ره)، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و در پرتو خون پاک شهیدان سرافراز، مسیر عزت و پیشرفت را با صلابت ادامه می‌دهد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر اینکه انسجام ملی و ایمان مردم، بزرگ‌ترین سرمایه در خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان است، بیان کرد: امروز حضور پرشور و آگاهانه نسل جوان، به‌ویژه دانش‌آموزان، نشان‌دهنده بیداری، مسئولیت‌پذیری و هوشمندی آینده‌سازان این مرز و بوم است؛ نسلی که با ایمان به وعده الهی و تبعیت از ولایت، راه پرافتخار حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ادامه می‌دهد.

اکبری بیان کرد: روز ۱۳ آبان یادآور سه رخداد سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان انقلابی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸؛ سه رویدادی که همچون حلقه‌های زنجیره‌ای پیوسته، نماد استکبارستیزی، استقلال‌خواهی و پایداری ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های جهانی به شمار می‌رود.