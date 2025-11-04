۱۳ آبان چراغی برای فهم واقعیت امروز و آینده است

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج اساتید دانشگاه سمنان به مناسبت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار بیانیه‌ای را صادر کرد که متن آن به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سیزدهم آبان در تاریخ معاصر ایران، یادآور سه واقعه مهم است: تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان در قیام ضداستبدادی و ضد استکباری سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸. سه رخدادی که هر یک، تصویری روشن از روح مقاومت و استقلال‌خواهی ملت ایران در برابر استکبار جهانی را به نمایش گذاشتند.

اکنون در سال ۱۴۰۴، در حالی به استقبال این روز تاریخی می‌رویم که ملت ایران بار دیگر شاهد چهره واقعی نظام استکباری در تعرض به حریم جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه بوده است. این رخداد، بار دیگر حقیقتی را آشکار ساخت که امام خمینی (ره) سال‌ها پیش بیان فرمودند: آمریکا شیطان بزرگ است.

بسیج اساتید دانشگاه سمنان، ضمن گرامی‌داشت یاد شهدای راه مقاومت و آزادی و با گرامیداشت این روز بزرگ، بر این بیان مقام معظم رهبری تاکید می‌دارد که ذات استکباری آمریکا با ذات استقلال‌طلبی انقلاب با یکدیگر سازکار نیست و اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیست بلکه یک اختلاف ذاتی است.

در پایان، بسیج اساتید دانشگاه سمنان بار دیگر بر آرمان‌های امام خمینی (ره) و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تأکید کرده و اعلام می‌دارد که: ۱۳ آبان فقط یادآور گذشته نیست؛ بلکه چراغی برای فهم واقعیت امروز و راه آینده است، راهی که از آگاهی، عزت و مقاومت می‌گذرد.