به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی عصر چهارشنبه در موکب سواد رسانه نسرای همدان در میدان قائم همدان با بیان اینکه تمام نشانه‌ها از شکست واشنگتن و نرسیدن آنها به هیچ یک از اهدافشان حکایت دارد، اظهار کرد: هرگونه مذاکره با آمریکا مردود است.

وی در ادامه به تشریح آخرین وضعیت رویارویی ایران و آمریکا پرداخت و با بیان اینکه ایران پیروز قطعی جنگ با آمریکا است، ادامه داد: تمام نشانه‌ها و مستندات موجود اثبات می‌کند که آمریکا در این رویارویی شکست خورده و به هیچ یک از اهداف خود دست نیافته است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: ادامه درگیری‌ها فقط برای اثبات این شکست در عرصه بین‌المللی است، زیرا آمریکا تلاش می‌کند القا کند که شکست نخورده است.

وی در ادامه با اشاره به ابعاد مختلف این رویارویی بیان کرد: هم‌اکنون جنگ در جبهه‌های متعددی از جمله لبنان با محوریت حزب‌الله، صحنه سیاسی بین‌المللی و تنگه هرمز در جریان است.

ایران در عرصه دیپلماتیک نیز موفق عمل کرده است

حاجی بابایی با تاکید بر اینکه در عرصه دیپلماتیک نیز ایران موفق عمل کرده و تاکنون هیچ کشوری حاضر به همراهی با آمریکا نشده است، ادامه داد: این رفتار جامعه بین المللی نشان‌دهنده درستی راهبردهای جمهوری اسلامی است.

وی در خصوص تحولات تنگه هرمز بیان کرد: هم آمریکا و هم ایران در تنگه هرمز در حال مانور و لشکرکشی هستند و عملاً یک جنگ و هماوردی قدرتمندانه میان دو طرف در جریان است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با قاطعیت هرگونه مذاکره با آمریکا را مردود دانست و گفت: در واقع مذاکره به معنای متعارف آن مطرح نیست و آنچه جمهوری اسلامی را در شرایط کنونی راضی می‌کند، ادامه رویارویی نظامی در اشکال گوناگون در لبنان و تنگه هرمز است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح موضع ایران در گفت‌وگوهای اخیر در پاکستان گفت: ایران ده هدف مشخص را اعلام کرده و از هیچ یک عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی افزود: اگرچه آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند این ده هدف را می‌پذیرند، اما جمهوری اسلامی به دلیل سابقه دروغ و نیرنگ آمریکا، به این اظهارات اعتماد ندارد.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه رویکرد ایران در میدان گفت‌وگو باید همانند رویکرد در میدان نبرد، مبتنی بر قدرت و صلابت باشد، افزود: هرگونه عقب‌نشینی از خواسته‌های مردمی که در خیابان‌ها حاضر می‌شوند، با فریاد رسای ملت مواجه خواهد شد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور گسترده مردم در شهرهای مختلف کشور گفت: مردم در این تجمعات شعارهای «جنگ، جنگ تا پیروزی»، «نه سازش، نه تسلیم» و «یا الثارات الحسین» سر می‌دهند و خواهان انتقام خون شهدا از آمریکا هستند.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب اشراف کامل بر اوضاع دارند، تاکید کرد: حضور مردم در خیابان‌ها موجب می‌شود آمریکا عقب نشینی کند و هیچ مسئولی جرات نکند ذره‌ای از خواست مردم کوتاه بیاید.

حاجی‌بابایی در ادامه در خصوص تحولات لبنان گفت: حمایت از لبنان بخشی از راهبرد یکپارچه مقاومت است و جمهوری اسلامی از جهات گوناگون از حزب‌الله حمایت می‌کند.

وی با اشاره به توانمندی‌های نظامی لبنان افزود: لبنان به تازگی ۴۰ موشک به سمت اسرائیل شلیک کرده که به گفته مقامات اسرائیلی، این موشک‌ها ناشناخته، غیرقابل رهگیری و بسیار حرفه‌ای بوده‌اند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ملت ایران خواستار حضور و جنگیدن شانه به شانه با جبهه مقاومت در لبنان هستند و امید به پیروزی لبنان نیز داریم.

وی با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب که در تلویزیون پخش شده است، گفت: همه مسئولان نظام و ملت ایران باید بدانند که پیروزی قطعی است و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

حاجی بابایی افزود: دشمن حیله‌گر است و باید با روش‌های متناسب با حیله‌گری او مقابله کرد تا از جوسازی و همراه‌سازی کشورها علیه ایران جلوگیری شود.

حضور مردم در خیابان‌ها و کنترل تنگه هرمز برای آمریکا از بمب اتم خطرناک‌تر است

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور مردم در خیابان‌ها و کنترل تنگه هرمز برای آمریکا از بمب اتم خطرناک‌تر است، گفت: اگر ایران موفق به تثبیت کنترل خود بر تنگه هرمز شود، هیچ کشوری قادر به تحریم ایران نخواهد بود.

وی افزود: ۶۰ روز پیش نفت ایران تحریم بود و نفت سایر کشورها آزاد، اما امروز وضعیت معکوس شده و نفت ایران آزاد است و دیگران تحریم هستند.

حاجی‌بابایی با اشاره به اظهارات یکی از مسئولان سابق که گفته بود باورم نمی‌شد ایران ۴۰ روز با آمریکا بجنگد، گفت: امروز ملت ایران به قدرت خود باور پیدا کرده و این باور از مردم گرفته نخواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون ایران جزو چهار ابرقدرت جهان و شاید بتوان گفت نخستین ابر قدرت جهان است، بیان کرد: هیچ کشوری از جمله روسیه و چین جرأت رویارویی با آمریکا و ۵۴ کشور همراه آن را نداشته است و اکنون هیمنه آمریکا برای همیشه فروپاشیده و ایران هرگز از جایگاه ابرقدرتی خود پایین نخواهد آمد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان و در سوال یکی از شهروندان در خصوص احتمال استفاده دشمن از سلاح هسته ای یادآور شد: اگر روزی برای حفظ نظام و خاک ایران که خط قرمز جمهوری اسلامی است، به جمع‌بندی برسیم، از هر حرکت و هر قدرت جنگی مشروع استفاده خواهیم کرد.