کشف ۳۸ رأس احشام فاقد مجوز در میامی؛ متهم به دادسرا معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی ظهر سه شنبه در انجام مأموریت پلیسی با بیان اینکه مأموران انتظامی برای پیشگیری از مصادیق انواع قاچاق محورهای مواصلاتی را تحت نظر دارند، ابراز داشت: در این راستا خودروهای عبوری پایش و با موارد مشکوک برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه در راستای همین مأموریت ذاتی مأموران ایست بازرسی به یک کامیونت مظنون شدند، افزود: از این کامیونت بازرسی و در قسمت بار این خودرو ۳۸ رأس گوسفند وجود داشت.

فرمانده انتظامی میامی با بیان اینکه باز مذکور فاقد مجوز حمل دامپزشکی بود، ابراز داشت: این بار قاچاق محسوب شده و بار توقیف می‌شود.

موسوی بابیان اینکه دام مکشوفه به قرنطینه اداره دامپزشکی انتقال یافت، تصریح کرد: خودرو نیز توقیف و راهی پارکینگ شد.

وی از دستگیری یک نفر در این پرونده خبر داد و افزود: راننده به عنوان متهم پرونده برای ادامه سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شده است.