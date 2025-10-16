  1. استانها
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

کشف ۷۴۳ لیتر بنزین قاچاق در میامی؛ راننده مزدا دستگیر شد

کشف ۷۴۳ لیتر بنزین قاچاق در میامی؛ راننده مزدا دستگیر شد

میامی- فرمانده انتظامی میامی از کشف ۷۴۳ لیتر بنزین در یک دستگاه وانت مزدا در حوزه انتظامی این شهرستان خبر داد و گفت: در این راستا یک راننده متخلف دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی ظهر پنجشنبه در حاشیه انجام یک مأموریت با بیان اینکه مأموران انتظامی میامی برای پیشگیری از قاچاق محورهای مواصلاتی را تحت رصد دارند، ابراز داشت: در این راستا با هر گونه موارد قاچاق برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه در پی همین مأموریت ذاتی مأموران به یک وانت مزدا مشکوک شدند، افزود: خودرو متوقف و بازرسی لازم از آن انجام گرفت.

فرمانده انتظامی میامی از کشف ۷۴۳ لیتر بنزین قاچاق در این مأموریت خبر داد و ابراز داشت: خودرو توقیف و راننده دستگیر شد.

موسوی با بیان اینکه بنزین کشف شده به شرکت ملی نفت شاهرود انتقال یافت، تصریح کرد: وانت مزدا نیز روانه پارکینگ شد.

وی افزود: ارزش محموله کشف شده طبق نظر کارشناسان امر ۵۰۰ میلیون ریال برآورد می‌شود که در این راستا متهم به مراجع قضائی معرفی شد.

