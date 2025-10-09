  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۲

کشف ۴ تن تخم مرغ خارج از شبکه توزیع در میامی؛ یک نفر دستگیر شد

میامی- فرمانده انتظامی میامی از کشف چهار تن تخم مرغ خارج از شبکه توزیع در میامی خبر داد و گفت: یک متهم در این راستا دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی صبح پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در فرماندهی میامی با بیان اینکه طرح برخورد با قاچاق کالا به طور جد در شهرستان اجرایی می شود، ابراز داشت: در این راستا ماموران پاسگاه عباس آباد به یک کامیونت مشکوک شدند.

وی با بیان اینکه خودرو توقیف و پس از هماهنگی لازم از آن بازرسی شد، افزود: از این کامیونت چهار تن تخم مرغ خارج از شبکه توزیع کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی میامی از دستگیری یک نفر در این عملیات خبر داد و ابراز داشت: پرونده متهم تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شده است.

موسوی در ادامه اضافه کرد: ارزش این محموله طبق نظر کارشناسان امر دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

