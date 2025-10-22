  1. استانها
  2. سمنان
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۶

کشف ۵۴ حلقه لاستیک تریلی قاچاق در میامی؛ کامیونت توقیف شد

میامی- فرمانده انتظامی میامی از کشف ۵۴ حلقه لاستیک تریلی قاچاق در میامی خبر داد و گفت: کامیونت عبوری تبریز- مشهد محدوده میامی توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی غروب چهارشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی با بیان اینکه خودروهای عبوری پایش و بازرسی می‌شوند، ابراز داشت: هدف از این اقدام مقابله با قاچاق کالا است.

وی با بیان اینکه در راستای همین مأموریت ذاتی مأموران ایست بازرسی به یک کامیونت عبوری مشکوک شدند، افزود: این خودرو از تبریز عازم مشهد بود.

فرمانده انتظامی میامی با بیان اینکه خودرو مورد بازرسی قرار گرفت، ابراز داشت: ۵۴ حلقه لاستیک تریلی قاچاق از این خودرو کشف و ضبط شد.

موسوی با بیان اینکه در صورت نداشتن مدرک قانونی معتبر بار قاچاق محسوب می‌شود، تصریح کرد: در این راستا راننده دستگیر و به مقامات قضائی ارجاع داده شد.

وی ارزش کالای فوق را پنج میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: کامیونت تیر توقیف و به پارکینگ نیروی انتظامی انتقال یافت.

کد خبر 6631259

