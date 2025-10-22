کشف ۵۴ حلقه لاستیک تریلی قاچاق در میامی؛ کامیونت توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی غروب چهارشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی با بیان اینکه خودروهای عبوری پایش و بازرسی می‌شوند، ابراز داشت: هدف از این اقدام مقابله با قاچاق کالا است.

وی با بیان اینکه در راستای همین مأموریت ذاتی مأموران ایست بازرسی به یک کامیونت عبوری مشکوک شدند، افزود: این خودرو از تبریز عازم مشهد بود.

فرمانده انتظامی میامی با بیان اینکه خودرو مورد بازرسی قرار گرفت، ابراز داشت: ۵۴ حلقه لاستیک تریلی قاچاق از این خودرو کشف و ضبط شد.

موسوی با بیان اینکه در صورت نداشتن مدرک قانونی معتبر بار قاچاق محسوب می‌شود، تصریح کرد: در این راستا راننده دستگیر و به مقامات قضائی ارجاع داده شد.

وی ارزش کالای فوق را پنج میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: کامیونت تیر توقیف و به پارکینگ نیروی انتظامی انتقال یافت.