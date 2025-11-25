  1. استانها
  2. سمنان
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۳

توقیف ۴ نیسان متخلف در میامی؛ ۲۲۳ قطعه بوقلمون فاقد مجوز کشف شد

میامی- فرمانده انتظامی میامی از توقیف چهار خودروی نیسان حامل قاچاق خبر داد و گفت: از این خودروها ۲۲۳ قطعه بوقلمون فاقد مجوز دامپزشکی کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی صبح سه شنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی میامی با بیان اینکه مأموران ایست بازرسی شهرستان محورهای مواصلاتی را تحت رصد دارند، ابراز داشت: هدف از این اقدام پیشگیری از ورود کالای قاچاق است.

وی با بیان اینکه مأموران انتظامی هنگام گشت زنی متوجه مورد مشکوک شدند، افزود: این مورد وجود چهار خودرو حاوی پرنده بوقلمون بود.

فرمانده انتظامی میامی با بیان اینکه این خودروها به دنیا مورد بازرسی قرار گرفتند، ابراز داشت: از این خودروها ۲۲۳ قطعه بوقلمون کشف و ضبط شده است.

موسوی با بیان اینکه این پرندگان فاقد مجوز و مدارک قانونی حمل دامپزشکی بودند، تصریح کرد: ارزش این محموله سه میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی با بیان اینکه دام مکشوفه به اداره قرنطینه دامپزشکی منتقل شدند، افزود: پرونده متخلفان نیز تشکیل و تخت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

کد خبر 6667542

