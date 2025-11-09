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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

سرهنگ شیری: ۱۶۰ راس احشام قاچاق در مرز سردشت کشف شد

سرهنگ شیری: ۱۶۰ راس احشام قاچاق در مرز سردشت کشف شد

ارومیه - فرمانده هنگ مرزی سردشت از کشف ۱۶۰ راس احشام قاچاق توسط مرزداران این فرماندهی در مرزهای شهرستان سردشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی شیری در این زمینه اظهار کرد: در راستای مبارزه قاچاق، مرزبانان این فرماندهی در ارتفاعات مرزی شهرستان سردشت با انجام کار اطلاعاتی دقیق و انجام گشت و کمین هدفمند متوجه تحرک قاچاقچیان احشام به قصد خروج در نوار مرزی شدند.

وی افزود: مرزبانان موفق شدند این در عملیات غافلگیرانه و منسجم؛ تعداد ۱۶۰ رأس احشام قاچاق از نوع گوسفند را مهار کنند.

سرهنگ شیری با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش احشام مهار شده را ۳۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، تصریح کرد: قاچاقچیان بلافاصله با مشاهده مرزبانان و استفاده از تاریکی شب و موقعیت جغرافیایی از منطقه متواری شدند که شناسایی و دستگیری آنان در دستور کار اطلاعاتی مأموران قرار دارد.

کد مطلب 6649968

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