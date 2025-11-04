اعلام ترکیب تیم ملی کبدی زنان برای حضور در مسابقات جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، کادر فنی اسامی بازیکنان دعوت شده به نهمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی زنان اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان در بنگلادش را اعلام کرد که به شرح زیر است:

زهرا احمدی، نیکتا جلالوند، زهرا خدابنده لو، رویا داودیان، مریم سلگی، آزاده صیدی، اسماً فخری، آیناز فرامرزی، زهرا کریمی، مهتاب لک علی آبادی، آتنا مددی، صبا مقصودلو، سحر یاری و فاطمه طوسی

سرپرست: زهرا محمدزاده

سرمربی: زهره تربتی نژاد

مربی؛ لیلا دوستوندی

مربی: آزاده سلگی

نهمین مرحله اردوی تیم ملی کبدی زنان از ۱۶ تا ۲۴ آبان در مجموعه ورزشی بعثت استان تهران برگزار می‌شود و بازیکنان بایستی عصر روز جمعه ۱۶ آبان ماه خود را به سرپرست تیم معرفی کنند.

مسابقات جهانی کبدی زنان از ۲۵ آبان در بنگلادش آغاز خواهد شد.