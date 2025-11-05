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۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

جدیدترین اقدام واشنگتن برای حمایت از جولانی در آستانه سفر به آمریکا

جدیدترین اقدام واشنگتن برای حمایت از جولانی در آستانه سفر به آمریکا

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از ارائه پیش نویس یک قطعنامه از سوی آمریکا به شورای امنیت برای لغو تحریم‌های اعمال شده علیه سرکردگان رژیم تروریستی جولانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آمریکا پیش نویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت ارائه داده که خواهان لغو تحریم‌های اعمال شده علیه ابومحمد جولانی سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه قبل از دیدار وی با ترامپ در کاخ سفید طی روز دوشنبه آتی است.

بر اساس این گزارش، پیش نویس مذکور همچنین خواهان لغو تحریم‌ها علیه انس خطاب وزیر کشور سوریه وابسته به رژیم تروریستی جولانی است.

تصویب این پیش نویس به موافقت ۹ تن از اعضای شورای امنیت از میان ۱۵ عضو نیاز دارد. همچنین هیچکدام از کشورهای پنج گانه دارای حق وتو نباید آن را وتو کنند.

پیشتر نیز آمریکایی‌ها برای حمایت‌های بیشتر از رژیم تروریستی جولانی تحریم‌های این کشور علیه سرکردگان این رژیم را لغو کرده بودند.

کد مطلب 6645861

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    نظرات

    • IR ۲۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      1 0
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      سئوال اینجاست که نیروهای تروریستی آمریکایی از سال 2011 تاکنون در سوریه چه غلطی می کنند؟
    • IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      1 0
      پاسخ
      و این در حالی است که آمریکا، کشورهای اروپایی، عربستان سعودی، امارات، ترکیه و اسرائیل طی ۱5 سال جنگ داخلی سوریه دخالت و مداخله می کنند و هم همه جانبه از همه گروه های تروریستی در سوریه حمایت می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
    • IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      1 0
      پاسخ
      و این در حالی است که نیرو‌های ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1393 تاکنون از تروریست های داعش در عراق و هم در سوریه کمک، حمایت و پشتیبانی نظامی می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
    • IR ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      1 0
      پاسخ
      تانک ها و نفربرهای نظامی اسرائیلی به جنوب سوریه وارد شدند
    • IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
      1 0
      پاسخ
      ترامپ این همه نیرو و تجهیزات جمع کرده یک عملیاتی زمینی انجام خواهد داد آنهم که تازه پ پ کا به قید پیوسته نیروی بزرگی تشکیل شده بیخودی نیست این بیشعور به واشنگتن کشیده

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