جدیدترین اقدام واشنگتن برای حمایت از جولانی در آستانه سفر به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آمریکا پیش نویس قطعنامهای را به شورای امنیت ارائه داده که خواهان لغو تحریمهای اعمال شده علیه ابومحمد جولانی سرکرده تروریستهای حاکم بر سوریه قبل از دیدار وی با ترامپ در کاخ سفید طی روز دوشنبه آتی است.
بر اساس این گزارش، پیش نویس مذکور همچنین خواهان لغو تحریمها علیه انس خطاب وزیر کشور سوریه وابسته به رژیم تروریستی جولانی است.
تصویب این پیش نویس به موافقت ۹ تن از اعضای شورای امنیت از میان ۱۵ عضو نیاز دارد. همچنین هیچکدام از کشورهای پنج گانه دارای حق وتو نباید آن را وتو کنند.
پیشتر نیز آمریکاییها برای حمایتهای بیشتر از رژیم تروریستی جولانی تحریمهای این کشور علیه سرکردگان این رژیم را لغو کرده بودند.
نظر شما