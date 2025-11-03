تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

منابع محلی سوری اعلام کردند: نظامیان رژیم صهیونیستی وارد حومه روستاهای الحریه و اوفانیا در حومه شمالی قنیطره شدند.

چند روز قبل نیز نظامیان اسرائیلی به منطقه رسم الرواضی در نزدیکی شهرک الصمدانیه در حومه قنیطره وارد شدند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.