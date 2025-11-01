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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۰۷

تاخیر در آغاز فعالیت ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس خوزستان به دلیل آلودگی

تاخیر در آغاز فعالیت ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس خوزستان به دلیل آلودگی

اهواز - در پی تداوم آتش‌سوزی در هورالعظیم و افزایش آلاینده‌ها، کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان از تاخیر در آغاز فعالیت ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس برخی شهرستان‌ها در روز یکشنبه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه دبیرخانه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان، با توجه به تداوم آلودگی ناشی از آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود در نیمه‌غربی استان، همچنین افزایش میزان آلاینده‌ها ناشی از فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی، تصمیماتی برای حفظ سلامت شهروندان در روز یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴ اتخاذ شده است.

بر این اساس، ساعت آغاز فعالیت ادارات، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، باوی و کارون ساعت ۹:۰۰ صبح خواهد بود. دانشگاه‌ها و مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در این شهرستان‌ها نیز از ساعت ۹:۳۰ صبح فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

در خصوص شهرستان‌های هویزه و دشت‌آزادگان، تصمیم‌گیری درباره ساعت شروع فعالیت ادارات و مدارس به فرمانداران این مناطق واگذار شده و در ساعات اولیه صبح اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دستگاه‌های خدمات‌رسان، بهداشتی، درمانی و امدادی طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

در پایان این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است به منظور حفظ سلامت خود و خانواده، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی و زیست‌محیطی را جدی بگیرند.

کد مطلب 6641770

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