به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه دبیرخانه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان، با توجه به تداوم آلودگی ناشی از آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود در نیمه‌غربی استان، همچنین افزایش میزان آلاینده‌ها ناشی از فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی، تصمیماتی برای حفظ سلامت شهروندان در روز یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴ اتخاذ شده است.

بر این اساس، ساعت آغاز فعالیت ادارات، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، باوی و کارون ساعت ۹:۰۰ صبح خواهد بود. دانشگاه‌ها و مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در این شهرستان‌ها نیز از ساعت ۹:۳۰ صبح فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

در خصوص شهرستان‌های هویزه و دشت‌آزادگان، تصمیم‌گیری درباره ساعت شروع فعالیت ادارات و مدارس به فرمانداران این مناطق واگذار شده و در ساعات اولیه صبح اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دستگاه‌های خدمات‌رسان، بهداشتی، درمانی و امدادی طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

در پایان این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است به منظور حفظ سلامت خود و خانواده، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی و زیست‌محیطی را جدی بگیرند.