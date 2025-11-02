به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه دبیرخانه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان، به منظور حفظ سلامت شهروندان و در پی تداوم آلودگی ناشی از آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود در نیمهغربی استان، تصمیماتی برای روز دوشنبه ۱۲ آبانماه ۱۴۰۴ اتخاذ شده است.
ساعت آغاز فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی در شهرستانهای اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، هویزه و دشتآزادگان ساعت ۹:۰۰ صبح خواهد بود.
همچنین فعالیت مدارس و دانشگاهها در تمامی مقاطع تحصیلی این شهرستانها نیز از ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز خواهد شد.
دستگاههای خدماترسان، بهداشتی، درمانی و امدادی طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه میدهند.
نحوه فعالیت بانکها نیز بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانکهای استان متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
در پایان این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است برای حفظ سلامت خود و خانواده، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیههای بهداشتی و زیستمحیطی را جدی بگیرند.
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