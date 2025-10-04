به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای رویداد، نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی و صنایع دستی «اعوجاج» با شرکت ۱۳ هنرمند ایرانی، روز سهشنبه ۱۵ مهر به صورت آنلاین در کشور هلند به نمایش گذاشته میشود.
در بیانیه هنری رویداد آمده است: «ما تحت توهم پایدار یک جهان واحد و عینی فعالیت میکنیم. با این حال، لحظهای که هنرمندی با متریال خواه رنگ، سنگ، کد، یا فیلم درگیر میشود، آن توهم در هم میشکند. «اعوجاج» نمایشگاهی است که به این حقیقت عمیق اختصاص یافته که انجام کار هنری، اساساً، عملی برای تحریف واقعیت به منظور خلق واقعیت جدید است.
«اعوجاج» شما را دعوت میکند تا به درون این جهانهای خلقشده قدم بگذارید و قدرت انگیزه خلاق را بشناسید: قدرتی که تنها بر واقعیت اظهار نظر نمیکند، بلکه آن را به طور فعال و ناگزیر، هم برای هنرمند و هم برای تمام کسانی که با اثرش درگیر میشوند، دگرگون میسازد.»
هنرمندان شرکتکننده در این رویداد، فاطمه برجیان، آرزو صالحی، صمد کاویانی، محبوبه حاجی شمسایی، فرینار فارسیان، فاطمه قمی نژاد، فرزانه جمشیدی کلانتری، فرزاد جمشیددانایی، تابان افخمی، سیدابوالفضل عدل، ندا قهرمان خانی، زهرا عامری، فرزانه پرورش هستند.
