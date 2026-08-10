«ایده» هنرمندان ایرانی به هلند رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی و صنایع دستی «ایده» با شرکت ۳۰ هنرمند ایرانی، سه‌شنبه ۲۰ مرداد به صورت آنلاین در کشور هلند به نمایش گذاشته می‌شود.

در بیانیه هنری رویداد چنین آمده است: «هر آنچه به اثر هنری بدل می‌شود، روزی تنها یک ایده بوده است؛ حضوری نامرئی که پیش از شکل‌گیری تصویر، رنگ، ماده یا فرم، در ذهن و خیال هنرمند جریان یافته است. ایده، نه صرفاً آغاز فرآیند خلق، بلکه نیرویی است که امر نادیدنی را به تجربه‌ای دیدنی تبدیل می‌کند و امکان مواجهه‌ای تازه با جهان را فراهم می‌آورد.

نمایشگاه گروهی «ایده» تلاشی است برای تأمل در همین لحظه آغازین؛ جایی که اندیشه، احساس، خاطره و تخیل در هم تنیده می‌شوند و به زبان هنر سخن می‌گویند. آثار حاضر، با وجود تفاوت در رسانه، تکنیک و رویکرد، از خاستگاهی مشترک سرچشمه می‌گیرند: میل به آفرینش معنا از دل پرسش، تجربه و کشف.

در این نمایشگاه، «ایده» نه به‌عنوان مفهومی ثابت، بلکه همچون امکانی گشوده برای اندیشیدن مطرح می‌شود. هر اثر روایتی مستقل است و در عین حال، بخشی از گفتگویی گسترده‌تر درباره انسان، زمان، حافظه، هویت و جهان پیرامون. معنا در این میان امری از پیش تعیین‌شده نیست، بلکه در مواجهه میان اثر و مخاطب شکل می‌گیرد.

«ایده» دعوتی است به مکث، مشاهده و بازاندیشی؛ یادآوری اینکه هنر، پیش از آنکه پاسخی باشد، پرسشی است که در قالب تصویر، حجم و ماده استمرار می‌یابد. شاید هر اثر، تنها صورتِ مرئیِ اندیشه‌ای باشد که همچنان در ذهن مخاطب به حیات خود ادامه می‌دهد.»

این نمایشگاه گروهی گردهم‌آیی هنرمندانی با دیدگاه‌ها، تجربه‌ها و زبان‌های بصری گوناگون است که در قالب بیست اثر، روایت‌هایی متفاوت از جهان پیرامون و درون انسان را به نمایش می‌گذارند. این مجموعه تلاشی است برای ایجاد گفتگویی میان اندیشه، احساس و فرم؛ جایی که هر اثر به‌عنوان یک صدای مستقل، در کنار دیگر آثار به بخشی از یک گفتگوی جمعی تبدیل می‌شود.

آثار حاضر با بهره‌گیری از رسانه‌ها، تکنیک‌ها و رویکردهای متنوع، بازتابی از دغدغه‌های فردی و اجتماعی، خاطره، هویت، طبیعت، زمان و تجربه زیسته هنرمندان هستند. تنوع موجود در این نمایشگاه نه تنها نشان‌دهنده تفاوت نگاه‌ها و شیوه‌های بیان است، بلکه بر ظرفیت هنر برای پیوند دادن تجربه‌های گوناگون انسانی تأکید می‌کند.

محفل هنری راجا با همکاری موسسه بلوم آرت هلند، برگزارکنندگان این نمایشگاه هستند و فرزاد جمشیددانایی خبرنگار عرصه فرهنگ و هنر و موسس محفل هنری راجا، کیوریتوری رویداد را بر عهده دارد. صمد کاویانی مدرس دانشگاه و طراح گرافیک، در مقام مشاور عالی هنری فعالیت می‌کند و آرزو صالحی فیلمساز و گرافیست، مدیریت هنری محفل هنری راجا و طراحی پوستر رویداد را بر عهده دارد. همچنین، ساخت ویدئو بر عهده نیاز زارعی معمار و طراح داخلی بوده است.

آرزو صالحی، وجیهه شریعتی، مهلا شکری، مهدیه شکری، ریحانه نجفی، فاطمه ساغری، زهرا یوسفی، مریم سادات اشرفی، سوگند مرادی، مریم بلوکی، ساجده یمین خواه، کوثر رمضانی، نگار نجفی، غزل جمالزاده، فاطمه عرب جعفری، مهدیس ربیعی، صمد کاویانی، آیدا ناطقی منش، فاطمه اسلامی فر، سارا گرجی پور، مریم فتاحی، یگانه جعفری اتابک، الهه سادات پورمسجدی، زهرا عباس آباد عرب، مینا میش مست، فاطمه حسینعلی، راضیه کیک، نگین رحیمی مزرعه، مریم عامری و زهرا حصاری، هنرمندان شرکت‌کننده در این نمایشگاه هستند.

علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی برای تماشای آثار راه‌ یافته به «ایده» می‌توانند تا روز یکشنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ به اینجا مراجعه کنند.