به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان روز یکشنبه با حضور بهرام سرمست استاندار آذربایجانشرقی، نقی زهی نماینده وزیر اقتصاد و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی برگزار شد.
نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجانشرقی با تشریح آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه اظهار داشت: جذب حداکثری این تسهیلات در دستور کار قرار دارد و برای رسیدن به این هدف مهم، جلسات مختلفی با حضور دستگاههای مرتبط برگزار شده و خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در حدود یک همت اعتبار برای تسهیلات تبصره ۱۸ ابلاغ شده است که جهت جذب حداکثری این منابع حدود ۲ برابر اعتبار ابلاغی از طریق سامانه کات طرح معرفی شده است.
نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجانشرقی ادامه داد: تلاش خواهیم کرد علاوه بر جذب ۱۰۰ درصدی این اعتبار، نسبت به جذب منابع سایر استانها نیز اقدام شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی گفت: برای تسهیل در امور، لازم است شورای هماهنگی بانکهای استان، چارچوب مشخصی برای جذب این اعتبارات ارائه کنند، همچنین لازم است دستگاههای متولی نیز، موضوعات مربوط به تبصره ۱۸ را در اولویت کاری خود قرار دهند.
لازم به ذکر است در این جلسه، جزئیات مربوط به آخرین وضعیت جذب اعتبار این تسهیلات، بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
نظر شما