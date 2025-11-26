به گزارش خبرگزاری مهر، نقی زهی روز چهارشنبه در دیدار با علیرضا نوین نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۳۵۰ واحد دولتی به ارزش ۴۰ همت برای مولدسازی شناسایی شدهاند، اظهار کرد: تا امروز تنها ۲۰۰ میلیارد تومان از این محل به فروش رفته که برای بیمارستان مرند و پروژه ۱۵۰۰ تختخوابی تبریز هزینه شده است.
وی افزود: اعتقاد داریم با مشارکت بخش خصوصی میتوان ارزشافزایی واقعی برای این داراییها ایجاد کرد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان با اشاره به استقبال سرمایهگذاران بخش خصوصی گفت: در گذشته و در دوران مسئولیت دکتر نوین در شهرداری تبریز، طرحهای مشارکتی موفقی اجرا شد و امروز نیز سرمایهگذارانی اعلام آمادگی کردهاند که در برابر تملک یک مدرسه فرسوده، ۵۰ مدرسه نو احداث کنند.
نقی زهی تأکید کرد: برخلاف برخی برداشتها، مولدسازی بهترین راهکار برای تبدیل داراییهای راکد به سرمایه مولد است و بههیچوجه بهمعنای فروش اموال برای پرداخت حقوق کارکنان یا تاراج بیتالمال نیست.
