ذوقی: نرخ مشارکت اقتصادی آذربایجان شرقی کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد ذوقی روز سه شنبه با تشریح شاخص‌های عمده بازار کار استان اظهار کرد: براساس نتایج اجرای طرح آمارگیری از نیروی کار در تابستان سال ۱۴۰۴، نرخ مشارکت اقتصادی استان در این فصل ۴۲.۳ درصد جمعیت فعال استان بوده که ۱.۵ درصد از نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰.۸ درصدی کل کشور بیشتر است.

وی خاطرنشان کرد: نرخ مشارکت اقتصادی آذربایجان شرقی در تابستان سال ۱۴۰۴ در مقایسه با تابستان سال گذشته ۲ دهم درصد کاهش پیدا کرده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی یادآور شد: نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در تابستان سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که ۸.۳ درصد از جمعیت در سن کار (۱۵ ساله و بیشتر) بیکار بوده‌اند که از نرخ بیکاری کشور (۷.۴ درصد) ۹ دهم درصد بیشتر است.

ذوقی اعلام کرد: نرخ بیکاری استان در تابستان سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال گذشته هشت دهم درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی اظهار کرد: طرح آمارگیری نیروی کار که به‌طور فصلی توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود، یکی از حیاتی‌ترین پیمایش‌های آماری در کشور است و اهمیت بسیار بالایی برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی دارد.

وی افزود: از دلایل اهمیت اجرای این طرح می‌توان به هدف‌گذاری در حوزه اشتغال، بررسی عملکرد تخصیص منابع، مقایسه‌های بین‌المللی و شناسایی مشکلات ساختاری بازار کار اشاره کرد.

ذوقی اضافه کرد: تغییرات اشتغال و بیکاری، از شاخص‌های مهم و مؤثر شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع به شمار می‌رود و نرخ‌های مشارکت اقتصادی و بیکاری از شاخصه‌های مهم بازار کار هستند که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.