به گزارش خبرگزاری مهر، نقی زهی روز دوشنبه در دیدار با سرپرست شرکت داروسازی دانا با اشاره به ظرفیت‌های بالای آذربایجان‌شرقی در حوزه تولید دارو اظهار داشت: آذربایجان‌شرقی قطب تولید دارو در کشور به شمار می‌رود چراکه وجود سه مجموعه بزرگ تولیدی دارو در این استان، نشانگر این قابلیت است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: توسعه صنعت دارویی، هم نیاز کشور را در این حوزه برطرف می‌کند از طرفی نیز، می‌توانیم با رونق صادرات در این زمینه بازار مصرف کشورهای همجوار را در اختیار داشته باشیم.

نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان‌شرقی ظرفیت‌های این استان در جذب سرمایه‌گذاری را کم نظیر خواند و خاطرنشان کرد: آذربایجان‌شرقی یکی از استان‌های پیشرو در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌رود، شرایط مناسب و ارائه خدمات متنوع، آذربایجان‌شرقی را به یکی از جاذبه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذرای آذربایجان‌شرقی تاکید کرد: بهترین و تنهاترین روش جذب سرمایه‌گذاری، نگهداشت و حمایت از سرمایه‌گذاران موجود می‌باشد، از این رو تکریم و حمایت از سرمایه‌گذاران یکی از سیاست‌های اقتصادی استان در جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.