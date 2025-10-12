‌زهی: کتاب و کتابخوانی زیربنای توسعه پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه در دیدار اسد بابایی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی با نقی‌زهی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، دو طرف بر گسترش همکاری‌های مشترک فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی برای توسعه کتابخانه‌های عمومی تأکید کردند.

در این دیدار، نقی‌زهی با بیان اینکه کتاب و کتابخوانی از الزامات توسعه همگانی است، گفت: اگر کتاب و کتابخوانی در جامعه نهادینه نشود، هیچ‌گونه توسعه‌ای محقق نخواهد شد.

وی افزود: کتابخانه‌ها به عنوان یکی از نهادهای فرهنگی مهم، نقش زیربنایی در شکل‌دهی فرهنگ عمومی و توسعه اجتماعی دارند و رسالت آن‌ها تربیت نسلی آگاه و مشارکت‌جو است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه آینده‌ای روشن بدون ترویج فرهنگ مطالعه دست‌یافتنی نیست، تصریح کرد: اگر معتقد به آینده‌ای درخشان هستیم، همه دستگاه‌ها باید از مجموعه‌های فرهنگی و آموزشی به‌ویژه کتابخانه‌های عمومی حمایت کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بخش خصوصی در استان، افزود: استفاده از توان بخش خصوصی و ایجاد ارتباط مؤثر با شهرک‌های صنعتی می‌تواند زمینه توسعه کتابخانه‌های عمومی را فراهم کند و باور واقعی نسبت به اهمیت فرهنگ کتابخوانی را در جامعه تقویت سازد.

اسد بابایی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به رویکرد این نهاد در گسترش عدالت فرهنگی گفت: توسعه کتابخانه‌های سیار در مناطق کم‌برخوردار و روستایی از برنامه‌های مهم اداره‌کل است.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، دسترسی برابر همه اقشار جامعه به منابع دانشی و فرهنگی است تا کودکان، نوجوانان و حتی سالمندان در دورترین نقاط استان نیز بتوانند از خدمات کتابخانه‌ای بهره‌مند شوند.

بابایی ادامه داد: عدالت فرهنگی زمانی محقق می‌شود که فاصله بین مناطق شهری و روستایی در دسترسی به کتاب و امکانات مطالعه کاهش یابد، ازاین‌رو توسعه خدمات کتابخانه ای سیار، نقش بسزایی در ارتقای سطح مطالعه و افزایش مشارکت اجتماعی در مناطق محروم دارد.

وی با تأکید بر بهره‌گیری از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و ظرفیت خیرین فرهنگی برای تقویت زیرساخت‌های کتابخانه‌ای افزود: نشان‌دار کردن مالیات‌های پرداختی و هدایت آن به سمت پروژه‌های فرهنگی، می‌تواند الگویی مؤثر برای حمایت پایدار از کتابخانه‌ها باشد.

بابایی در پایان افزود: توسعه فرهنگی، نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه نهادهاست و اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان آمادگی دارد با نهادهای اقتصادی برای تحقق این هدف تعامل گسترده‌تری داشته باشد.