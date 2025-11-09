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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۱۴

وزیر راه و شهرسازی در جلسه امروز هیئت دولت خبر داد؛

تحویل ۵۱ هزار واحد مسکونی به متقاضیان در طول یک‌سال گذشته

تحویل ۵۱ هزار واحد مسکونی به متقاضیان در طول یک‌سال گذشته

در جلسه امروز هیئت دولت، وزیر راه و شهرسازی از پیشرفت پروژه‌های حمایتی مسکن، از تحویل ۵۱ هزار واحد مسکونی به متقاضیان خبر داد و گفت: تا سه سال آینده تمامی این پروژه‌ها به اتمام می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز یکشنبه هیئت دولت، وزیر راه و شهرسازی در گزارش جدید خود از پیشرفت پروژه‌های حمایتی مسکن، از تحویل ۵۱ هزار واحد مسکونی به متقاضیان در سال گذشته خبر داد و اعلام کرد که تا سه سال آینده تمامی این پروژه‌ها به اتمام خواهند رسید.

در این جلسه علاوه بر طرح مسائل و موضوعات دستگاه‌ها توسط اعضا، وزیر راه و شهرسازی در ضمن ارائه گزارشی در مورد «پیشرفت پروژه‌های حمایتی مسکن» اظهار داشت: از سال ۱۳۹۸، بالغ بر ۸۴۵ هزار نفر برای واحدهای مسکونی ثبت‌نام و پول واریز کرده‌اند.

به گفته فرزانه صادق، از این تعداد ۷۳ هزار واحد تاکنون تحویل داده شده که تحویل ۵۱ هزار واحد در طول یک‌سال گذشته انجام شده است و برنامه‌ریزی و تأمین مالی این پروژه به‌گونه‌ای طراحی و تنظیم شده که در ۳ سال آینده به اتمام برسند.

در این جلسه همچنین آئین‌نامه اجرایی تبصره (۲) بند (ج) ماده (۸۹) قانون برنامه هفتم در خصوص نحوه ارائه خدمات فوق برنامه و بهره‌برداری از فضا و فروش تولیدات و محصولات هنرستان‌ها و مدارس دولتی و مراکز دولتی آموزش و پرورش و نحوه وصول هزینه‌کرد وجوه دریافتی حاصل از آن بررسی و تصویب شد.

این موضوع در راستای کمک به اجرای سیاست دولت در خصوص تقویت محله‌محوری و ارتباط بیشتر اهالی محل با محوریت مدرسه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

کد مطلب 6650424
رامین عبداله شاهی

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