به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی در جلسه شورای «مشاوران نسل زد» تاکید کرد که باید از تمام افرادی که در این شورا ثبت نام کردند برای حضور دعوت شود و بابت این ثبت نام از آن‌ها تشکری صورت بگیرد و زمینه حضور آن‌ها را در جلسات فراهم کرد. نباید حتی نسبت به یک نفر بی تفاوت باشیم.

وی ضمن بیان خاطره‌ای از دورانی که رئیس گروه دوستی ایران و فرانسه بود، به نقش زنان اشاره و خاطرنشان کرد: از رئیس سازمان اداری و استخدامی درخواست کردم آماری مشخص کند که میزان مدیریت زنان در دولت چهاردهم مشخص شود تا آن را با دولت‌های قبلی مقایسه کنیم چراکه مطمعنا این آمار بیشتر از دولت‌های گذشته است.

حضرتی تاکید کرد: در یک سال دولت دکتر پزشکیان تعداد خانم‌هایی که در امور مدیریتی قرار گرفتند، بیشتر از سه سال شهید رئیسی، هشت سال آقای روحانی و هشت سال آقای احمدی‌نژاد است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در ادامه بر تبعیض مثبت نیز تاکید و اظهار کرد: امیدوارم بانوان بیشتری به شورای مشاوران «نسل زد» اضافه شوند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت همچنین اظهار کرد: ممکن است طرح‌های اولیه‌ای که در این جلسه مطرح و آماده می‌شوند ایراد داشته باشند که باید با حضور دوستان چکش‌کاری شود و ایرادات آن برطرف شود و با نظر موافق همه دوستان زمینه اجرایی شدن آن فراهم شود.