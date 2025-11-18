به گزارش خبرگزاری مهر، مریم بربط با اشاره به کسب مدال برنز مسابقات کشورهای اسلامی اظهار کرد: سطح رقابتهای کشورهای اسلامی در ریاض بسیار بالا بود و بیش از ۲۰ تیم در رشته جودو حضور داشتند.
وی افزود: پس از هشت مبارزه فشرده و دیدار پایانی با حریف کامرونی موفق شدم مدال برنز را برای ایران کسب کنم؛ مدالی که به گفته کارشناسان، یکی از باارزشترین افتخارات این دوره مسابقات بود.
بربط خاطرنشان کرد: نخستین دیدارم برابر جودوکار قدرتمند آذربایجان با اختلاف امتیازی ناچیز واگذار شد اما در مبارزههای بعدی توانستم با تمرکز بالا و اجرای دقیق فنون، پیروز میدان باشم.
دارنده مدال برنز مسابقات کشورهای اسلامی عنوان کرد: ایستادن بر روی سکوی مسابقات بینالمللی برایم یادآور سالها تلاش و تمرین سخت بود و انگیزهام را برای کسب مدال طلا در رقابتهای آینده چند برابر کرد.
بانوی پرافتخار همدانی با اشاره به تجربه روحانی پس از مسابقات بیان کرد: پس از پایان رقابتها، دعوت به زیارت خانه خدا برایم تحقق آرزوی دیرینهای بود. طواف در مکه مکرمه، شیرینترین و آرامشبخشترین لحظه عمرم و نقطه عطفی در مسیر زندگی ورزشیام شد. این سفر معنوی انرژی تازهای در وجودم ایجاد کرد تا با امید و ایمان بیشتر برای بازیهای آسیایی پیشرو آماده شوم.
