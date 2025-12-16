ادعای رئیس موساد: ایران همچنان به دنبال نابودی اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، «دیوید بارنئا»، رئیس موساد با تکرار ادعاهای ضد ایرانی مدعی شد که تهران از اهداف خود علیه اسرائیل عقبنشینی نکرده و بهدنبال فریب دوباره جامعه جهانی برای اجرای توافق هستهای جدیدی است که از نظر تلآویو «بد» تلقی میشود.
وی در ادامه مدعی شد که تهران از آرزوی نابودی اسرائیل دست نکشیده است.
رئیس موساد با ادعای نقشآفرینی تلآویو در مقابله با برنامه هستهای ایران گفت: ما اجازه ندادیم و اجازه نخواهیم داد یک توافق بد محقق شود.
به گفته او، ایده ادامه توسعه سلاح هستهای همچنان ذهن تصمیمگیران ایرانی را به خود مشغول کرده است.
رئیس موساد همچنین مدعی شد مسئولیت رژیم صهیونیستی این است که اطمینان حاصل کند پروژه هستهای ایران که به گفته وی با همکاری آمریکا «بهشدت آسیب دیده»، هرگز دوباره فعال نشود.
رئیس موساد گفت: این مسئولیت بر دوش ما است که اجازه ندهیم ایران برنامه هستهای خود را از سر بگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به حملهای در استرالیا بدون ارائه اسناد مشخص، ایران و گروههای جهادی را متهم کرد و مدعی شد: عاملان این حمله و کسانی که آنها را هدایت کردهاند، هر جا که پنهان شوند، شناسایی خواهند شد و پاسخ خواهند گرفت. عدالت اجرا خواهد شد و آنها این موضوع را میدانند.
این ادعاها در حالی مطرح میشود که مقامات کشورمان همواره برنامه هستهای کشور را صلحآمیز دانسته و اتهامات مطرحشده از سوی مقامات رژیم صهیونیستی را بیاساس و در راستای فضاسازی سیاسی توصیف کردهاند.
