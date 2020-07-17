۶۵۰ نفر از فارغ التحصیل ایلامی در طرح کارورزی پذیرش می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، شکرالله شیرخانی ایلام اظهار کرد: به منظور افزایش اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار و ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار در دانش آموختگان، طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی در استان اجرا میشود.
وی با بیان اینکه جذب کارورز توسط کارفرما پس از سه ماه مشمول طرح بخشودگی ۲۳ درصد میشود، افزود: در صورت جذب کارورز در این مدت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا ۲ سال ۲۳ درصد سهم کارفرما را به تامین اجتماعی پرداخت میکند.
شیرخانی تصریح کرد: اکنون که این دوره به سه ماه کاهش یافته است، ۲۰ درصد سهم کارفرما توسط تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت میشود و کارفرما نیز از پرداخت سه درصد بیمه بیکاری معاف است.
وی افزود: مقطع کاردانی قبلاً جزو طیف کارورزی بود اما اکنون با اصلاحیه جدید این طرح از لیسانس با پرداختی پنج میلیون ریال، فوق لیسانس شش میلیون ریال و دکتری هفت میلیون ریال آغاز میشود.
شیرخانی کارفرمایان و واحدهای متقاضی جذب کارورز را یکی دیگر از مخاطبان اجرای طرح کارورزی معرفی کرد و افزود: سامانه ثبت نام به نشانی karvarzi.mcls.gov.ir برای کارورزان و واحدهای پذیرنده کارورزان فعال است و میتوانند آمادگی خود را از این طریق اعلام کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام گفت: دولت تدبیر و امید، مشوقهای ویژه ای برای اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی ایلام ایجاد کرده که طرح کارورزی، مشوقهای بیمه کارفرمایی و یارانه دستمزد از جمله سیاستهای بازار کار است.
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