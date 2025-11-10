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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۵۴

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

صالحی پور در یک ضرب طلایی شد

صالحی پور در یک ضرب طلایی شد

ملی پوش وزنه برداری ایران در حرکت یک‌ضرب مسابقات وزنه برداری بازی های کشورهای اسلامی موفق به کسب مدال طلا شد.

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، مسابقات وزنه‌برداری مردان در دسته ۸۸ کیلوگرم شامگاه دوشنبه ۱۹ آبان در سالن Boulevard SEF Arena 01A برگزار و ایلیا صالحی پور ملی پوش کشورمان به رقابت با حریفان خود پرداخت.

در این دسته ۱۰ وزنه بردار از کشورهای افغانستان، کویت، ازبکستان، عربستان، بنگلادش، ایران، سوریه، عمان، قرقیزستان و کامرون حضور داشتند.

ملی‌پوش وزن ۸۸ کیلوگرم کشورمان در حرکت یک‌ضرب ابتدا وزنه ۱۵۳ کیلوگرمی را مهار کرد و در حرکت دوم موفق به مهار وزنه ۱۵۵ کیلوگرمی شد. او در حرکت سوم موفق شد وزنه ۱۶۲ کیلوگرمی را بالای سر ببرد و مدال طلای یک ضربه را از آنو خود کرد.

سرور ظفرونوف ملی پوش ازبکستان با مهار وزن ۱۶۱ کیلوگرم در مکان دوم ایستاد.

یوسف المدارهم از عربستان هم با مهار ۱۵۴ کیلوگرم در مکان سوم حرکت یک‌ضرب ایستاد.

کد مطلب 6651701
بهنام روان پاک

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