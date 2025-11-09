انوشیروانی: از قشقایی انتظار بالایی داشتیم/ نظرم همان حرف قبلی است!

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، سجاد انوشیروانی پس از پایان رقابت‌های دسته ۶۵ کیلوگرم این رشته در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی گفت: طبق برنامه‌ریزی که مربیان برای حافظ قشقایی داشتند تمرکز روی دو ضرب و مجموع بود و در یک‌ضرب برای مربیان این مهم بود که سه حرکتش را صحیح انجام دهد که دو حرکت را انجام داد. در دو ضرب تا نزدیک طلا آمد و حتی طلا را کشید اما در نهایت خراب کرد و به‌نظرم زحمات خودش و کادر فنی هدر رفت. از حافظ به دلیل تجربه بالایش خیلی انتظار داشتیم و تلاشش را هم کرد اما نشد و اینجا یکی از برآوردهای مدال‌مان پرید و حتی می‌توانست خوش رنگ‌ترینش باشد که قسمت نبود. امیدوارم در اوزان بعدی ان‌شاءالله هم آقایان و هم خانم‌ها بتوانند آن درخشش لازم را داشته باشند.

انوشیروانی افزود: دیروز هم وزن ۴۸ کیلوگرم خانم‌ها، پورامین دو بار حمله کرد به مدال ولی ناموفق بود. آنجا هم انتظار داشتیم مدال کسب کنیم. دختران ما پس از مسابقات جهانی، ۱۰ روز پیش در بحرین هم مسابقه بودند و کادر فنی سعی کرد وزنه‌های خوبی برایش بگیرد ولی خودش شاید بدنش مقداری کم آورد. در مورد وزنه‌برداری بانوان باید تاکید کنم این نفرات نسل جدید هستند و نیاز به تجربه و مسابقه بیشتر دارند. نفراتی که اول و دوم شدند نسبت به خانم پورامین شاید تجربه پنج، شش سال تمرین و مسابقه بیشتر داشتند اما پورامین دو، سال است که وزنه‌بردار شده و ما به این تیم امیدواریم برای المپیک لس‌آنجلس ان‌شاءالله. برای بازی‌های آسیایی سال بعد هم شرایط ان‌شاءالله شرایط تیم ملی وزنه‌برداری هم آقایان و هم بانوان خوب خواهد بود اما خب این مسابقات مقدمه‌ای برای وزنه‌برداران ما که بتوانند تجربه‌شان را بیشتر کنند و نقاط ضعف‌شان را برای مسابقات بالاتر که ناگویا هست، برطرف کنند.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در خصوص برنامه‌ریزی فدراسیون گفت: من از همان لحظه اولی که به‌عنوان خادم ورزش پرافتخار وزنه‌برداری کشور در فدراسیون حضور پیدا کردم، اعلام کردم نتیجه فدراسیون ما در ناگویا مشخص خواهد شد و همین برنامه را چیدیم هم برای آقایان و هم برای بانوان و ریسک بزرگی هم بود. به‌هر جوان‌سازی تیم ریسک می‌خواهد و با همراهی بزرگان و قهرمانان وزنه‌برداری تصمیم گرفتیم این مهم رقم بخورد. تمام اعضای کادر فنی که تا به حال بودند زحمت کشیدند تا تیم به شرایطی رسیده که الان بچه‌ها به وضعیت ایده‌آل رسیدند و این نقطه عطف ماجراست که ما داریم یواش یواش به قدرت واقعی خود نز دیک می‌شویم و به خصوص تیم آقایان ما در ناگویا نشان خواهد داد که وزنه‌برداری دوباره به روزهای اوج خودش بازگشته است.