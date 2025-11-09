به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، دکتر رضا شیروانی، رئیس کمیته پزشکی ورزشی ایران، در حاشیه برگزاری بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی اظهار داشت: به عنوان پزشک مسابقات در این رقابت‌ها حضور دارم و امیدوارم نماینده شایسته‌ای برای تیم ایران در زمینه رسیدگی به وضعیت پزشکی ورزشکاران باشم. خوشبختانه کمیته پزشکی ورزشی عربستان همکاری بسیار خوبی با ما دارد و شرایط مناسبی بر مسابقات حاکم است.

وی در ادامه افزود: در صورتی که ورزشکاری دچار آسیب‌دیدگی جدی شود یا نیاز به انتقال به بیمارستان داشته باشد، کمیته پزشکی ورزشی عربستان همکاری کامل را با ما انجام می‌دهد. با این حال، امیدوارم هیچ‌یک از ورزشکاران در طول برگزاری مسابقات دچار آسیب نشوند.

دکتر شیروانی همچنین گفت: خوشبختانه تا این لحظه هیچ ورزشکاری از کاروان ایران دچار آسیب‌دیدگی نشده است. با این وجود، تیم پزشکی ما آماده است تا در صورت بروز هرگونه مصدومیت، اقدامات اولیه درمانی را به‌سرعت انجام دهد. باز هم تأکید می‌کنم، امیدوارم هیچ ورزشکاری آسیب نبیند و رقابت‌ها در سلامت کامل برگزار شود.

رئیس کمیته پزشکی ورزشی ایران در پایان به وضعیت علی داودی، وزنه‌بردار المپیکی کشورمان اشاره کرد و گفت: داودی چهره محبوبی در میان مردم ایران هستند. او مدتی است با مصدومیت از ناحیه شانه مواجه است و ما در حال رایزنی و مشورت با همکاران پزشکی برای اتخاذ بهترین تصمیم درمانی هستیم. امیدواریم با توکل بر خدا و همراهی او، روند درمان به بهترین شکل ممکن انجام شود.