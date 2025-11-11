به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، مسعود پزشکیان رئیسجمهور، در پاسخ به نامه رئیس جهاد دانشگاهی مبنی بر «اعلام آمادگی این نهاد برای یاریرساندن به دولت»، از سید حمید پورمحمدی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواست تا برای حداکثر استفاده از توانمندیهای جهاد دانشگاهی، هماهنگیهای لازم را به عمل آورد.
در نامهای که از سوی محسن حاجیمیرزایی رئیس دفتر رئیسجمهور، خطاب به پورمحمدی ارسال شده، آمده است:
نامه مورخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ رئیس جهاد دانشگاهی در خصوص اعلام آمادگی جهاد دانشگاهی برای یاریرساندن به دولت به استحضار رئیسجمهور رسید. پینوشت فرمودند:
بسمهتعالی
جناب آقای پورمحمدی
برای حداکثر استفاده از توانمندی عزیزان جهاد دانشگاهی، هماهنگیهای لازم را به عمل آورید.»
گفتنی است، علی منتظری، رئیس جهاد دانشگاهی، پیش از این در نامهای به رئیسجمهور ضمن قدردانی از حضور ایشان در نمایشگاه گزیدهای از دستاوردهای شاخص علمی و فناورانه جهاد دانشگاهی و حمایت از ظرفیتها و توانمندیهای این نهاد انقلابی، تأکید کرده بود: مجدداً آمادگی جهاد دانشگاهی را جهت یاری دولت محترم به هر نحو که صلاح بدانید اعلام میدارم.
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