به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: هنوز از آمریکا توضیحی در مورد منظور ترامپ از آزمایشهای هستهای دریافت نکردهایم. آمادهایم با آمریکا در مورد سوءظنهای ادعایی درباره ازسرگیری مخفیانه آزمایشهای هستهای توسط روسیه گفتگو کنیم؛ این اتهامات نادرست است. آمادهایم در صورت پیشنهاد مجدد آمریکا، درباره مقدمات برگزاری دیدار پوتین و ترامپ با واشنگتن گفتگو کنیم.
وزیر خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: مطلب منتشر شده در فایننشال تایمز درباره دلایل لغو نشست پوتین و ترامپ حاوی مطالب کذب فراوانی است. موضع آمریکا مبنی بر اینکه آزمایشهای تسلیحات هستهای اهداف ژئوپلیتیکی را دنبال میکنند، نگران کننده است. همچنین؛ اقدامات آمریکا در نزدیکی ونزوئلا به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر غیرقابل قبول است.
سرگئی لاوروف سپس افزود: آخرین مکالمه تلفنی من با روبیو (وزیر خارجه آمریکا) گفتگویی خوب و مبتنی بر احترام بود و ما پیشرفت انجام شده بر اساس تفاهمات نشست آلاسکا (میان ترامپ و پوتین) را مورد تاکید قرار دادیم. قرار بود گام بعدی پس از گفتگوی من با روبیو، نشستی با نمایندگان وزارت امور خارجه، ارتش و سازمانهای اطلاعاتی روسیه و آمریکا باشد.
وی اضافه کرد: تلاشهای اروپا برای کشاندن ایالات متحده به اردوگاه حامیان آتشبس فوری در اوکراین ناموفق نبوده است. پوتین و ترامپ شاید در خصوص تک تک جزئیات در انکوریج (نشست آلاسکا) به توافق نرسیده باشند، اما به تفاهماتی دست یافتند. روسیه چند روز پیش از گفتگوی پوتین و ترامپ طی یک یادداشت غیررسمی تفاهمات حاصل شده در انکوریج را به آمریکا یادآوری کرد. موضوع نشست روسیه و آمریکا در بوداپست و بحث جاری در مورد آزمایشهای هستهای به یکدیگر ارتباطی ندارند.
این مقام روسی خاطرنشان کرد: یادداشت ارسالی غیررسمی روسیه به آمریکا حاوی چیزی جز آنچه در انکوریج مورد بحث قرار گرفت، نبود..... لندن و رسانههای انگلیس یک کارزار اطلاعاتی به راه انداختهاند. نمیدانیم لندن چگونه میخواهد خود را از دخالت سرویسهای اطلاعاتی این کشور در تلاش برای ربودن جنگنده روسی میگ -۳۱ مبرا کند.
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