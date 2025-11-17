اتحادیه اروپا: آماده مقابله موثر با حمله پهپادی روسیه نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی آر تی، «آندریوس کوبیلیوس» کمیسر دفاعی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه اعلام کرد که اروپا آماده مقابله موثر با حمله پهپادی روسیه نیست و باید قابلیت‌های «آزمایش‌شده در نبرد» اوکراین را برای محافظت بهتر از خود به کار بگیرد.

کمیسر دفاعی اتحادیه اروپا در این خصوص ادامه داد پس از آنکه جت‌های ناتو در ماه سپتامبر پهپادهای روسی را بر فراز لهستان سرنگون کردند، این بلوک ۲۷ کشوری در تلاش است تا پدافند پهپادی خود را تقویت کند.

«آندریوس کوبیلیوس» در سخنرانی خود در ویلنیوس گفت: چرا بیش از ۲ سال طول کشید تا بفهمیم که آماده شناسایی پهپادهای روسی و نابودی آنها با ابزارهای مقرون‌به‌صرفه نیستیم.

