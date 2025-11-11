استاندار کرمانشاه: شهرداری باید اعتماد مردم را بازگرداند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه شامگاه سهشنبه در بازدید از شهرداری کرمانشاه و در دیدار با سرپرست شهرداری، شهرداران مناطق هشتگانه و مدیران ارشد این مجموعه با بیان اینکه شهر کرمانشاه در نقطهای حساس قرار گرفته است، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازآفرینی اعتماد عمومی مردم هستیم و باید با اصلاح روشها و نگرشها سرمایه اجتماعی را بازسازی کنیم.
وی افزود: سرمایه اجتماعی ما مردم هستند و این سرمایه تنها با عملکرد درست و شفاف بازمیگردد. شهرداری نقشی اساسی در زندگی مردم دارد و مدیریت نوین شهری باید سلامت اداری، شفافیت مالی و توسعه پایدار را به عنوان راهبردهای اصلی خود دنبال کند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به انحلال شورای اسلامی شهر کرمانشاه گفت: در زمان مناسب، توضیحات لازم را در این خصوص به مردم ارائه خواهم کرد تا در جریان جزئیات قرار گیرند. امروز هدف ما جلب رضایت مردم و بهبود خدمات شهری است؛ رضایت مردم یعنی عملکرد درست مدیریت شهری.
حبیبی تأکید کرد: نمره قبولی زمانی داده میشود که چهره شهر تغییر کند، نه روی کاغذ بلکه در کف خیابان. زباله باید به موقع جمعآوری شود، خیابانها بدون چاله باشند و فضای سبز، روشنایی و آسفالت در شأن مردم کرمانشاه باشد.
وی خطاب به مدیران شهرداری گفت: از امروز باید تغییر در رفتار، خدمات و مأموریتهای شهرداری برای مردم ملموس باشد. مدیرانی که حضورشان بیتأثیر یا مانع حقوق مردم هستند جایی در مدیریت شهری ندارند. بالاترین شأن مسئولان، خدمتگزاری به مردم است.
حبیبی با تأکید بر شفافیت به عنوان خط قرمز مدیریت شهری گفت: همه فعالیتها از صدور پروانه ساخت تا جذب نیرو باید شفاف و در معرض دید مردم باشد. شهرداری باید در «اتاقی شیشهای» فعالیت کند تا مردم بدانند عوارض و درآمدها در کجا هزینه میشود.
وی افزود: ساماندهی ورودیهای شهر برای من اهمیت زیادی دارد. ورودیهای آزادگان، آناهیتا و سایر مسیرها باید بهطور جدی بازآفرینی شوند. وضعیت آسفالت معابر نیز بهویژه در مناطق کمبرخوردار نیازمند اقدام فوری است و کارخانههای آسفالت باید با تمام ظرفیت فعال شوند.
استاندار کرمانشاه بر ساماندهی نیروی انسانی بر مبنای شایستهسالاری، کارآمدی و پاکدستی تأکید کرد و افزود: نیروی انسانی سالم و متخصص مهمترین عامل موفقیت شهرداری است.
وی با اشاره به ضرورت نظارت بر ساختوسازها تصریح کرد: ساخت و سازها نباید سلیقهای باشد. کرمانشاه کلانشهری گردشگری است و باید نمای شهری و الگوی آسماننمای شهر مشخص باشد تا جلوه منسجمی داشته باشد.
حبیبی با انتقاد از فعالیتهای پرهزینه خارج از مأموریت اصلی شهرداری گفت: باید از اقدامات غیرضروری که هزینههای سنگینی دارند پرهیز شود. اگر چند طرح هزینهبر با تدبیر حذف شود، دهها میلیارد تومان صرفهجویی حاصل میشود که میتواند صرف پرداخت حقوق کارکنان شود.
وی افزایش سرانه فضای سبز، توسعه پارکها، فضاهای تفریحی و بازارچههای محلی را از دیگر اولویتها دانست و افزود: راهاندازی بازارچههای میوه و ترهبار علاوه بر رضایت مردم، موجب تنظیم قیمتها و رونق اقتصادی محلات میشود.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: طرح جامع شهر، ساماندهی بافتهای فرسوده و ناکارآمد و پروژههای نهضت ملی مسکن باید با سرعت بیشتری دنبال شود. سازمان فرهنگی هنری شهرداری نیز باید در مناسبتهای مذهبی و ملی، فضای شهری را متناسب با فرهنگ و آئین مردم تغییر دهد.
وی تأکید کرد: شهرداری باید بهطور مستمر با رسانهها در ارتباط باشد و مردم را از روند کارها آگاه کند. پنهانکاری و بیبرنامگی بزرگترین دشمن توسعه شهری است. عملکرد شهرداری باید در سطح شهر قابل مشاهده و ارزیابی باشد.
حبیبی با اشاره به ضرورت تدوین برنامه کوتاهمدت تا عید نوروز گفت: شهرداران مناطق باید برنامه مشخصی ارائه دهند که در مدت محدود باقیمانده تا نوروز، چه اقداماتی انجام خواهند داد. زمان آزمون و خطا به پایان رسیده است و هر تصمیم باید بر مبنای دادههای دقیق و کارشناسی باشد.
استاندار کرمانشاه تحقق بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ را از اولویتهای مهم شهرداری دانست و افزود: تحقق این بودجه شرط انجام سایر پروژههاست و کمیتههای تخصصی باید شبانهروزی برای آن برنامهریزی کنند.
وی همچنین بر نظافت و رفتوروب شهر، ساماندهی محیط شهری، جمعآوری متکدیان، حل معضل پارکینگ و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت پارکینگهای طبقاتی تأکید کرد و گفت: چهره شهر باید از هرگونه ناهنجاری و نازیبایی پاک شود.
حبیبی در پایان با تشکر از مدیران شهرداری اظهار داشت: همه دستگاههای اجرایی استان موظفاند از شهرداری کرمانشاه در مسیر خدمت به مردم حمایت کنند تا با همکاری و همدلی، رضایتمندی شهروندان و زیبایی شهر محقق شود.
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