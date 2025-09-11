به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در نشست بررسی مشکلات بخش مرکزی شهرستان دالاهو که بعد از ظهر پنجشنبه در شهر ریجاب برگرار شد، با بیان اینکه ریجاب شهری با ظرفیتهای ممتاز در حوزههای کشاورزی، شیلات و گردشگری است اظهار کرد: اگر بهدرستی از این ظرفیتها استفاده شود، ریجاب میتواند به یکی از قطبهای اقتصادی و گردشگری نهتنها در استان، بلکه در سطح ملی و حتی بینالمللی تبدیل شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به سه ویژگی منحصربهفرد منطقه ریجاب بیان کرد: ریجاب شهر میوههای بهشتی است زیرا در این منطقه میوههایی چون انجیر و زیتون که در قرآن نیز از آنها نام برده شده در بهترین کیفیت تولید میشود و باغداری این منطقه از موقعیتی ویژه برخوردار است.
حبیبی تأکید کرد: اگر کشاورزی منطقه از شکل سنتی به سمت الگوهای نوین برود، نه تنها بهرهوری افزایش مییابد، بلکه درآمد مردم نیز رشد خواهد کرد و جهاد کشاورزی موظف است بهصورت ویژه در این منطقه ورود کند و برنامههایی مانند توسعه آبیاری هوشمند، استفاده از بذرها و گونههای اصلاحشده، و مکانیزاسیون کشاورزی را اجرایی نماید.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه ریجاب یکی از محورهای اصلی تولید ماهی در کشور است، افزود: پرورش ماهی، علاوه بر ایجاد اشتغال، تأمین معیشت و رونق اقتصادی منطقه، از منظر سلامت غذایی نیز اهمیت دارد و با بازدید میدانی امروز و برگزاری جلسهای مشترک با ادارات مرتبط همچون شیلات، جهاد کشاورزی، شرکت برق و شرکت آب منطقهای، تصمیمات اجرایی برای توسعه، تکمیل و تجهیز مزارع آبزیپروری اتخاذ خواهد شد. اگر نیاز به تخصیص اعتبار باشد، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان وارد عمل خواهد شد.
وی طبیعت زیبای ریجاب را با یک جزیره توریستی مقایسه کرد و گفت: این منطقه در ایام تعطیل پذیرای خیل عظیمی از گردشگران است و دستگاههای متولی همچون ادارهکل میراث فرهنگی استان باید با تسهیل صدور مجوزها، پرداخت تسهیلات و توسعه زیرساختها، به رونق بومگردی در ریجاب کمک کنند.
حبیبی با اشاره به مطالبات مردم در زمینه خدمات زیربنایی، افزود: ساماندهی شبکه فاضلاب شهری برای تبدیل ریجاب به یک شهر گردشگری، حفظ بهداشت و محیط زیست الزامی است و راهاندازی تصفیهخانه فاضلاب باید در اولویت قرار گیرد. این پروژه یک ضرورت است و از آبفا و شهرداری ریجاب میخواهیم طرح آن را آماده تا منابع مالی مورد نیاز آن تأمین شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به فاصله جغرافیایی ریجاب با مراکز درمانی دیگر و سابقه آسیبدیدگی برخی مناطق در بمباران شیمیایی، افزود: با توجه به افزایش جمعیت و پذیرش جمعیت شناور در این شهر، راهاندازی یک مرکز شبانهروزی درمانی ضروری است و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه این موضوع را در اولویت قرار دهد.
حبیبی بر جمعآوری مدارس کانکسی و غیراستاندارد تأکید کرد و گفت: براساس برنامهریزیها، تا ابتدای مهر، تمام مدارس ناایمن باید برچیده و دانشآموزان در مدارس استاندارد تحصیل کنند و اگر مواردی از این دست باقی مانده باشد، سریعاً اطلاع داده شود تا پیگیری لازم صورت گیرد.
استاندار کرمانشاه افزود: پروژههایی مانند جاده دسترسی به قبرستان تاریخی ریجاب و محوطهسازی گلزار شهدا با همکاری راهداری و بنیاد مسکن اجرا خواهد شد و تأمین آب شرب پایدار برای شهروندان ریجاب در اولویت شرکت آب و فاضلاب قرار دارد و اگر در خط انتقال یا تجهیزات مشکلی وجود دارد، باید سریعاً اصلاح شود.
استاندار کرمانشاه با قدردانی ویژه از مردم زحمتکش ریجاب گفت: شما مردم با تلاش و غیرت خود نشان دادهاید که اهل کار و تولید هستید و امروز ریجاب بهعنوان یک برند در سطح استان شناخته میشود و باید تلاش کنیم این برند در سطح ملی و بینالمللی هم مطرح شود.
