استاندار کرمانشاه خواستار تحول مدیریتی و افزایش رضایتمندی شهری شد

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه با تأکید بر نقش محوری مدیریت شهری در زندگی مردم، بر ضرورت توجه هم‌زمان به عمران، نشاط اجتماعی، انضباط مالی و ارتقای کیفیت خدمات شهری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، عصر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی با شهرداران استان، با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از شهرهای مختلف، اظهار کرد: عملکرد شهرداری‌ها در برخی شهرها قابل قبول بوده و جای قدردانی دارد، اما در برخی مناطق نیز کاستی‌هایی مشاهده شده که باید با نگاه مسئولانه و برنامه‌ریزی دقیق برطرف شود.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها بیشترین ارتباط مستقیم را با مردم دارند، افزود: میزان رضایتمندی عمومی تا حد زیادی به عملکرد شهرداری‌ها وابسته است و مدیریت شهری نباید صرفاً به اجرای پروژه‌های عمرانی محدود شود، بلکه توجه به مسائل فرهنگی، اجتماعی و ایجاد نشاط عمومی باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به مناسبت‌های پیشِ‌رو از جمله ماه‌های رجب، شعبان، رمضان و دهه فجر، این ایام را فرصت مناسبی برای فضاسازی شهری، زیباسازی معابر و اجرای برنامه‌های فرهنگی دانست و گفت: شهر زنده، شهری است که نشاط اجتماعی در آن جریان داشته باشد و شهرداری‌ها نقش مستقیمی در تحقق این مهم دارند.

حبیبی با تأکید بر اینکه مدیریت شهری ابزارها و اختیارات لازم را در اختیار دارد، تصریح کرد: پذیرفتنی نیست که شهرداری‌ها کمبود منابع یا اختیارات را بهانه‌ای برای غفلت از وظایف فرهنگی و خدماتی بدانند و ساماندهی سیما و منظر شهری از مطالبات جدی مردم و مدیریت استان است.

وی ساماندهی ورودی شهرها را یکی از اولویت‌های مدیریت شهری برشمرد و افزود: نخستین برداشت مسافران از هر شهر، از وضعیت ورودی‌ها شکل می‌گیرد و این فضاها باید بدون هزینه‌های سنگین، با استفاده از امکانات موجود، پاکبانان و ظرفیت فضای سبز ساماندهی شوند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به تغییر رویکرد در تخصیص اعتبارات شهرداری‌ها اظهار کرد: از این پس توزیع منابع مالی بر اساس شاخص‌های عملکردی انجام خواهد شد و معیارهایی همچون مدیریت پسماند، تحقق بودجه، استفاده از انرژی‌های نو، زیباسازی شهری و ساماندهی ورودی‌ها در تخصیص اعتبارات نقش تعیین‌کننده خواهند داشت.

وی بر لزوم رعایت دقیق قوانین و مقررات مالی تأکید کرد و گفت: انضباط مالی در شهرداری‌ها اهمیت بالایی دارد و هرگونه سهل‌انگاری در تصمیمات مالی می‌تواند پیامدهای حقوقی برای مدیران شهری به‌همراه داشته باشد.

حبیبی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت درآمدهای پایدار افزود: کاهش درآمدهای حاصل از ساخت‌وساز، شهرداری‌ها را ناگزیر می‌کند به دنبال منابع پایدار و متناسب با ظرفیت‌های هر شهر باشند.

وی همچنین بر تسریع در تعیین تکلیف طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها، بهینه‌سازی مصرف انرژی و تعریف پروژه‌های شاخص و ماندگار شهری تأکید کرد و گفت: مدیریت شهری باید به گونه‌ای عمل کند که آثار تصمیمات آن در بلندمدت برای شهروندان ملموس و قابل افتخار باشد.

استاندار کرمانشاه در پایان با اشاره به نقش سازمان همیاری شهرداری‌ها، خواستار بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت این مجموعه شد و اظهار امیدواری کرد با هماهنگی، برنامه‌ریزی و مدیریت منسجم، سطح خدمات شهری و رضایتمندی مردم در سراسر استان ارتقا یابد.

    ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      پل روی قره سو کمربندی شرقی رو که صبح ها باعث ترافیکه رو عریض کنین خودش کلی رضایتمندیه.

